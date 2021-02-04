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人民日报、央视新闻等官微 聚焦洛阳“反拐教学片式”暖心事
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.13 08:30
资料图片

　　“近日，河南洛阳一名男孩乘公交车时，遭到两名陌生男子尾随‘套话’，乘客善意提醒男孩，竟激怒了两名男子。这时，公交车司机出手了……”昨日，人民日报微信公众号以《“你坐到我旁边来！”女公交司机一句话，智救被尾随男童》为题，转载了本网报道的公交车上暖心事。该条消息发出不到1个小时，阅读量就突破10万次，截至记者昨日20时发稿时，央视新闻微信公众号、新华网等主流媒体也对此事进行了跟进转发。

　　事情的经过是这样的，11月30日傍晚6点多，一名八九岁的小男孩上了23路公交车，尾随男孩上车的还有两名男子。两名男子上车后不停地向男孩“套话”，旁边一名女乘客善意提醒男孩，女乘客的介入激怒了那两名男子，双方发生争吵。23路公交车车长海亚娣意识到情况不对，果断采取行动，她先让小男孩坐到自己身边，然后在两名男子下车后迅速关闭前后车门，直到电话联系上男孩母亲前来把他安全接走。（详情《堪比反拐教学片！洛阳公交女车长联手女乘客 助小学生安全到家》

　　“报道发出后的这几天，我接到了不少预约采访的电话。”海亚娣告诉记者，她始终觉得自己做的是件小事儿。在她看来，那名率先发现男孩有危险的女乘客才是大家最该感谢的人，“我也是一个母亲，孩子的安全对任何一个家庭来说都是大事，今后如果遇到类似事情，我仍会‘该出手时就出手’”。

　　就是这件海亚娣自认为的小事儿，在网络上的热度仍在持续攀升，网友们用数十万条评论表达着自己对洛阳正能量的赞赏，也诉说着对“防儿童被拐”话题的关注。

　　网友热议

　　网友@你说我听：如何防拐是每个有孩子的家庭都关注的话题，在这次事件中，如果没有这位女车长和女乘客联手，后果将不堪设想，希望我们的孩子在面对危险时，也能幸运地遇到这样善良的人们……

　　网友@memory：虽然不是我的孩子，作为一个妈妈，感谢这些好心人！

　　网友@简单：司机和乘客合力挽救了一个孩子、一个家庭。

　　网友@可可快特：洛阳真是一座有爱的城市。（记者 王若馨 通讯员 赵承）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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