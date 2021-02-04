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洛阳市教育局：元旦春节倡导师生非必要不外出、尽量就地过节
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.13 08:22

　　昨日，全省教育系统冬春季疫情防控工作视频会议召开，市教育局在会议中就我市校园疫情防控相关做法进行经验交流，并对我市各幼儿园、中小学、高校近期疫情防控、校园安全等工作进行统筹部署。

　　假期安排：倡导师生非必要不外出、尽量就地过节

　　市教育局相关负责人说，按照省教育厅相关要求，各校将科学安排放假时间，错峰有序放假，原则上非必要不举办年会、节庆、演出等聚集性活动。

　　假期返家后，师生、教职员工要按照属地管理要求，原则上一律不前往国(境)外和国内中高风险地区，倡导非必要不外出、尽量就地过节；确需外出的要合理安排出行，做好个人途中防护，及时、准确报备行程，确保安全过节、安心度假。

　　各寄宿制校假期要提升留校生生活服务保障能力，满足在校生正常学习、生活需求；要按照“一人一档”原则跟踪、掌握离校、留校师生健康状况；实行校园封闭式管理，所有人员入校一律检测体温、亮码通行。

　　在春季开学前，各校要开展一次大排查，切实落实各项疫情防控要求；要开展一次全校大扫除，加强校园环境卫生综合治理；要及时发布春季学期开学方案，视情况安排师生有序返校、错峰开学，并认真排查开学前14天师生、员工行动轨迹和身体状况。

　　校园管理：入校门必查、必检、必登记，防止流于形式

　　各校要严格排查近期有内蒙古、黑龙江、云南、浙江、上海、陕西等地旅居史人员，同时做好师生全员健康监测、行踪排查，严格登记报备。

　　在校园管理上，要实行校园闭环管理，把好校门关，坚决做到无关人员不得入内，入门必查、必检、必登记，防止流于形式；要严格校园网格化管理，对人员密集、流动性大的关键场所加强管控、适时限流，对高频接触设施，提高消杀频次。

　　各地各校要加强大型活动管控，会议、培训等聚集性活动非必要不举办；线上能举办的，不在线下举办；确需线下举办的，坚持“谁举办、谁负责”原则，按属地要求，履行好报备、报审程序。

　　对安排有校外实习的学校，要做好重点人群管控，将正在校外实习、实训的学生列为重点关注对象，全面摸清实习、实训地点、时间、工作生活环境、疫情防护措施等具体情况，指定专人负责；暂不安排学生到人员密集、流动性强的公共场所实习。同时，对安保、食堂、超市等后勤服务人员，要加强健康监测、岗位培训，实施定期核酸检测。

　　培训机构：严查隐蔽型校外培训，杜绝由此引发的疫情传播

　　各校要充分落实好晨午检、因病缺勤追踪制度，加强学校传染病监测、预警和处置，鼓励师生接种流感疫苗，降低与新冠肺炎叠加流行风险；重点培养师生养成“健康第一责任人”意识，坚持做好戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集、验码测温、“一米线”和配合疫苗接种“6+1”防控措施，保持良好生活方式，加强体育锻炼，提高身体素质、抵抗力。

　　各县区要会同卫健部门，进一步加强对正在营业的学科类校外培训机构疫情防控工作的排查验收，不达标的坚决关停；要严查隐蔽型校外培训行为，坚决整治、严厉打击以咨询、文化传播为名义违规开展学科类校外补课的行为，或“一对一”“一对多”“家政服务”“住家教师”“众筹私教”等隐形变异违规培训行为，坚决杜绝由此引发的疫情传播。（记者 焦琳）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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