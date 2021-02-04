专家为洛阳援非医疗队队员上心理辅导课

近日，我市组织市第五人民医院(精神卫生中心)专家团队，为即将出征的中国援赞比亚第23批医疗队队员进行心理健康辅导。

近日，我市组织市第五人民医院(精神卫生中心)专家团队，为即将出征的中国援赞比亚第23批医疗队队员进行心理健康辅导。 近日，我市组织市第五人民医院(精神卫生中心)专家团队，为即将出征的中国援赞比亚第23批医疗队队员进行心理健康辅导。专家结合当前防疫工作，从常见心理问题、团队辅导等方面为援非队员讲解心理健康知识。 中国援赞比亚第23批医疗队由洛阳市负责组建，共28名队员，其中24名来自洛阳，其余4人分别来自郑州和商丘。 “有专家帮忙化解队员们的焦虑情绪，并随时保持线上沟通，我们也将安心在非工作。”中国援赞比亚第23批医疗队队长闫宏宪说。（记者 王博东 通讯员 耿梅 王超 摄影报道）