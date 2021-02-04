洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

本周冷空气降温时效较短 气温将逐渐反弹
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2021.12.13 08:16

　　新的一周刚开始，冷空气就要给我们一个下马威。

　　今天，洛阳最低气温一路直降！凌晨，最低气温将跌破冰点，低至-3℃，大家出门前一定要穿厚些，尤其是骑车的小伙伴们。

　　关于刚刚过去的那股横扫全国大部分地区的冷空气，气象专家将其作用总结为“纠偏”。简单来说，这股冷空气影响范围广，但相比下半年前四轮寒潮，实力一般，它的主要作用是，将我国中东部地区之前较常年同期偏高的气温往下拉一拉，让气温逐渐恢复到跟常年同期水平甚至偏低的状态。

　　然而，这股冷空气的降温时效较为短暂，本周全国大部分地区的气温将逐渐反弹，气温走势如同弹簧，短暂被外力按压后，将再度回到偏高的状态。至于降水，由于冷空气离场，本周全国大部分地区将转为晴或多云天气，北方又将变得干燥起来。

　　新的一周，洛阳总体天气特点是风多、雨少、冷空气时不时来“骚扰”。根据最新气象资料分析，本周前期，洛阳云系较多，15日受短波槽影响，南部山区有小雨或雨夹雪，后期受高空西北气流影响，天气晴好，风力较大。

　　具体预报如下。

　　13日(周一)：晴天转多云，气温-3℃到9℃。

　　14日(周二)：晴天间多云，偏西风3级到4级，气温-1℃到13℃。

　　15日(周三)：多云到阴天，南部山区有小雨或雨夹雪，气温0℃到11℃。

　　16日(周四)：阴天转多云，西北风4级到5级，阵风7级到9级，气温3℃到11℃。

　　17日(周五)：晴天转多云，气温-1℃到7℃。

　　18日(周六)：晴天间多云，偏西风4级到5级，气温0℃到9℃。

　　19日(周日)：晴天转多云，气温0℃到12℃。( 记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·被熟人托关系问病是一种什么体验？
  • ·忍耐腹痛近10天 这事儿可不该忍
  • ·一到外孙女放学时间，她就脖子硬还头痛……
    • 有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
    有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
    有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
        作为游客，来到一座城市，您是否会拍下这样一张照片，照片的背景是古朴的街巷，以及刻着光阴的一道墙。
  • ·半日时光游古村 寻访英烈殉难地
  • ·登名山、观“三湖”、看古迹
  • ·古槐皂角常相伴 近郊可看地坑窑
    		•  
    新闻排行
  • 好消息！孟津至洛阳龙门站305路公交车...
  • 江凌与建业集团董事长胡葆森举行工作会谈
  • 洛阳市教育局：元旦春节倡导师生非必...
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，共51个
  • 返乡种菊拓富路 致富花开惠乡邻【组图】
  • 明年将覆盖全市社区！洛阳市首届社区...
  • 本周冷空气降温时效较短 气温将逐渐反弹
  • 最低气温将跌破冰点！洛阳最新周天气...
  • 冬日暖阳 乐享生活【组图】
  • 老城区道北路街道党群服务中心建成投...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市可折的公交异形卡何时开始出售？
    目前拔智齿不在医保报销范围，需个人自费
    精彩图片
    趣味社区运动会 增进邻...
    返乡种菊拓富路 致富...
    冬日暖阳 乐享生活【组...
    老城区道北路街道党群...
    精彩热帖

    灵动之舞

    瞪羚（非洲大草原）

    西苑冬景

    洛河的黄喉鹀
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605