本周冷空气降温时效较短 气温将逐渐反弹

洛阳今日晴天转多云，气温-3℃到9℃。

新的一周刚开始，冷空气就要给我们一个下马威。

今天，洛阳最低气温一路直降！凌晨，最低气温将跌破冰点，低至-3℃，大家出门前一定要穿厚些，尤其是骑车的小伙伴们。

关于刚刚过去的那股横扫全国大部分地区的冷空气，气象专家将其作用总结为“纠偏”。简单来说，这股冷空气影响范围广，但相比下半年前四轮寒潮，实力一般，它的主要作用是，将我国中东部地区之前较常年同期偏高的气温往下拉一拉，让气温逐渐恢复到跟常年同期水平甚至偏低的状态。

然而，这股冷空气的降温时效较为短暂，本周全国大部分地区的气温将逐渐反弹，气温走势如同弹簧，短暂被外力按压后，将再度回到偏高的状态。至于降水，由于冷空气离场，本周全国大部分地区将转为晴或多云天气，北方又将变得干燥起来。

新的一周，洛阳总体天气特点是风多、雨少、冷空气时不时来“骚扰”。根据最新气象资料分析，本周前期，洛阳云系较多，15日受短波槽影响，南部山区有小雨或雨夹雪，后期受高空西北气流影响，天气晴好，风力较大。

具体预报如下。

13日(周一)：晴天转多云，气温-3℃到9℃。

14日(周二)：晴天间多云，偏西风3级到4级，气温-1℃到13℃。

15日(周三)：多云到阴天，南部山区有小雨或雨夹雪，气温0℃到11℃。

16日(周四)：阴天转多云，西北风4级到5级，阵风7级到9级，气温3℃到11℃。

17日(周五)：晴天转多云，气温-1℃到7℃。

18日(周六)：晴天间多云，偏西风4级到5级，气温0℃到9℃。

19日(周日)：晴天转多云，气温0℃到12℃。( 记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)