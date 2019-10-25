即日起，“针心针意”大型暖冬公益活动第二场来了！【视频】

即日起，洛阳日报报业集团联合阿里巴巴天天正能量和洛阳市创建办、洛阳市文明办举行的“针心针意”大型暖冬公益活动第二场来了！

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“我想知道飞机是怎样飞上天的”“这是我们国家自主研发的大型客机C919”……今日，在孟津区朝阳镇第三中心小学，一群小学生围着“长腿叔叔”王建国，了解着各种航空知识。

“长腿叔叔”求助本报，这所学校的孩子们有个“航空梦”

2019年，洛阳网曾经以《王建国：轮椅上的“长腿叔叔”》为题，关注过在洛阳光电技术发展中心工作的王建国，身患残疾却通过“长腿叔叔信箱”公益项目，和其他志愿者一起关爱乡村留守儿童，和他们通信的故事(>>>王建国：轮椅上的“长腿叔叔”)。

近日，王建国给记者打来电话，他说孟津区朝阳镇第三中心小学给他的100多封信件，有半数以上提到了和航空有关的内容，孩子们对飞行器等航空知识十分好奇，希望通过本报的帮助实现孩子们的愿望。

为什么那里的孩子会有这样的梦想呢？今年9月初，“长腿叔叔”们与洛阳光电技术发展中心的专家一起来到该学校，给孩子们带去了一堂生动的航空知识进校园文明实践活动。活动中，专家为孩子们展示了飞机模型，讲解了飞机的飞行原理。一位“长腿叔叔”说：“这次实践活动在孩子们心里埋下了对航空知识好奇的种子，所以孩子们在近几个月的来信中一直与他探讨。”

王建国介绍，目前孟津、栾川等多所小学设置了“长腿叔叔”信箱，孩子通过写信的方式倾诉自己的小秘密以及小心愿。他了解到此前本报帮助栾川县特殊教育学校孩子完成心愿，尤其是看到航天员陈冬鼓励栾川县特殊教育学校同学们的视频后，备受鼓舞，为孩子们实现心愿的信心更足了。

一堂航空知识课，点燃孩子们的心愿

今日，孩子们得知记者和“长腿叔叔”是为实现他们的梦想而来，七嘴八舌地说起了自己的心愿。

“我五年级时第一次坐飞机，那次经历让我一直难忘。”六二班的王泉心说，那次之后，她就对飞机产生了好奇，飞机是如何飞起来的？科学家们怎么发明的飞机？这些疑问一直出现在她的脑袋里，她通过网络、书籍查阅各种资料，想知道更多与飞机相关的知识。

“我经常看到飞机从学校上空飞过，但我从未坐过飞机，也没有近距离见过飞机，直到上次的航空知识讲座我看到了飞机模型，这让我对飞机有了非常大的兴趣。”四二班的姚国杰说，他想坐坐飞机，体会“别人说的坐飞机的眩晕感”。

“我的哥哥从小身体就不好，父母带哥哥去看病会坐飞机，每次哥哥坐飞机回来，病就会好一点儿。小时候，我总觉得飞机有超强的治愈功能，他让我的哥哥越来越健康。”六一班的莫嘉雨说，随着年龄的增长，她了解了许多飞行知识，但在她的心理埋下了一个梦想——成为一名女飞行员。

“我想当空姐”“我想开飞机”“我想了解飞行知识”……孩子们说着自己的心愿，虽然有些心愿并不简单，但这一个个心愿是孩子对未来的畅想。

请您联系我们，一起帮孩子实现“航空梦”

“读万卷书，行万里路，这里的孩子多是留守儿童，父母都在外地打工，他们很少有机会看到外面的世界。”朝阳镇第三中心小学的校长张莉说，9月的航空知识课，给孩子们打开了一扇窗户，也让他们更加渴望和外面沟通。她希望通过“针心针意”活动，让更多人温暖孩子们的世界，帮孩子们实现心愿。

尊敬的读者，即日起，“针心针意”大型暖冬公益活动第二场拉开帷幕。我们期待更多的爱心人士加入我们，与我们一起完成孩子的心愿。

如果您可以帮助孩子们实现他们的“航空梦”，请拨打热线电话0379-66778866，或者拨打记者电话18103886377和我们联系。

另外，您还可以登录支付宝/淘宝搜索“人人3小时”，找到“为山里娃编织一个暖冬”活动，点击“去朗读”参与，一起为山区的孩子们送上语音祝福。届时，我们会把你的声音，打包装入“针心针意”爱心盲盒，和御寒物资一并送到孩子们的手上。（记者 贾臻 刘嘉仪 王艳杰 见习记者 梁笑宇 文/图/视频）