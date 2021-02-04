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“剧本杀”缘何备受青年群体青睐？【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.12 21:37

　　柔和的灯光下，伴随着舒缓的背景音乐，数名剧本杀玩家围坐在桌前认真研读着剧本，投入各自的角色中。通过一系列搜证、交流、推理，故事的真相逐渐揭开……

　　这是时下在年轻人中流行的一种娱乐方式——剧本杀。近年，剧本杀作为一种玩家到实景场馆进行体验推理的文化娱乐项目逐步兴起。目前，洛阳街头也出现多家剧本杀体验馆。这种新型文化娱乐项目对青年群体有什么吸引力？记者日前进行了走访。

　　初体验：体验别样人生，感觉像演了大片

　　周末下午不到3时，位于牡丹桥南侧洛龙文创园内的FB剧本体验馆内，当天所有时间段的房间均已被约满。

　　90后小鑫，按照提前3天约定好的时间和人数，走进一间古色古香的中式风格房间，穿越成为另一个剧本中的人物。在一下午的时间里，他要和7名伙伴一起破解一则谜案。

　　近年，这种名为“剧本杀”的社交游戏逐渐受到年轻人的欢迎。

　　啥是“剧本杀”？为啥在年轻人中这么火？

　　这个源于欧美派对游戏最初被译为“谋杀之谜”，在国内，按照之前社交游戏“三国杀”“狼人杀”的称呼，它被称为“剧本杀”。

　　游戏中，玩家们要根据自己手里的剧本共同演绎一段故事，通过互动交流、探讨、交换线索，共同揭开故事背后的秘密。

　　FB剧本体验馆负责人朱朱介绍，剧本杀一般需要5至10名玩家，每名玩家会拿到不同角色的剧本。剧本分4至5个章节，需分阶段推进。在整个过程中，玩家还需阅读若干张线索卡内容。为了不遗漏关键线索，玩家常要复看一些内容，体验一次剧本杀需3至5小时。

　　当日，在近四个小时内，小鑫与几个朋友在一起，进入了另外一种完全不同的人生。

　　“像自己演了一部大片一样。”资深玩家小鑫说，每次玩剧本杀，他可以是将军、侠客、警察或者公司老板等，体验不同人物生活和场景，感觉吸引力很大。

　　“不同于日常生活中的固定职业，在剧本里可以角色置换，体验不同职业在现实生活中遇到的问题，更好满足青年戏精梦。”朱朱说。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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