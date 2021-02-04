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明年将覆盖全市社区！洛阳市首届社区运动会圆满落幕【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.12 21:37

　　“这是我第一次接触陆地冰壶运动，感觉非常新奇有趣。”12日下午，位于洛龙区的洛阳龙城双语小学热闹非凡，2021年河南省社区运动会省级示范活动洛阳站暨洛阳市洛龙区开元站活动精彩举行。

　　活动现场，满头白发的龙泰社区居民刘先生蹲在地上，深吸一口气，将手中的陆地冰壶沿着滑道平稳推出。他目不转睛盯着冰壶缓缓滑进大本营，随后长出一口气，振臂欢呼，高兴得像个孩童。

　　此次活动由河南省体育局指导，河南省社会体育事务中心和洛阳市体育局主办。作为本年度最后一项分站活动，开元站活动的顺利举行也为持续1个多月的洛阳市首届社区运动会画上圆满的句号。

　　洛阳市体育局有关负责人介绍，洛阳市在全省率先举办社区运动会，旨在进一步满足群众的锻炼需求，在社区营造浓厚的健身氛围。与传统的竞技类比赛不同，社区运动会突出趣味性和娱乐性，在愉悦身心的过程中引导市民强身健体，提高免疫力。

 

　　首届社区运动会采用试点模式，在西工、涧西、洛龙、老城、瀍河、伊滨等6个城市区的9个街道办事处采取巡回分站赛方式举办。根据各社区的报名结果和场地条件，结合辖区居民的“口味”，灵活安排运动会项目。运动会设置竞赛项目和趣味项目两大类，不仅包括广场舞、跳绳、仰卧起坐、平板支撑等大众健身项目，还设有趣味射箭、自行车慢骑、足球九宫格、陆地冰壶、三人四足走、投绣球、飞镖等，可谓健身娱乐两相宜。

　　“哈哈，终于投进啦，明年我还要参加！”活动现场，5岁的郭梓玉跟着妈妈王俊侠一起参加投绣球比赛，在接连错失两次机会后，她使劲全身力气投进一个，高兴得边跳边拍手。

　　王俊侠是龙瑞社区居民，听说要举办社区运动会，她和孩子第一时间就报了名。她说，平时上班忙，陪孩子的时间少，趁着双休日一起跟孩子来户外锻炼，还能增进亲子感情。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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