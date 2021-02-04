走失求助！如果您见到这个孩子请与我们联系

“如果谁见到我家孩子请及时告知，谢谢了！”12日，洛阳市民明女士拨打本报热线66778866求助，其家孩子走失，到处寻找依然没有孩子的下落。

“如果谁见到我家孩子请及时告知，谢谢了！”12日，洛阳市民明女士拨打本报热线66778866求助，其家孩子走失，到处寻找依然没有孩子的下落。

记者得知，走失者名叫王茂林，今年20岁，患有智力障碍，家住西工区纱厂东路15号院。明女士告诉记者，今天上午，孩子的奶奶带着孩子在小区里晒太阳，中午时分一转眼孩子不见了，她与爱人得知情况后立即在小区及周边寻找，没有找到孩子的踪影。

“之前孩子走失过，在家门口乘坐公交车出去，这次我们给公交公司打电话，他们也没见到孩子。”明女士说，家人到涧西区和瀍河区都找过了，也已拨打110报警，都没有孩子的消息，求助媒体帮忙寻找孩子下落。

明女士说，孩子走失时上身穿黑色皮袄、下身穿蓝底黄色绒睡裤，知道自己的名字，望好心人看见帮忙报警，或拨打家人电话：13525970560 15896520586 (记者 魏巍)