最低气温将跌破冰点！洛阳最新周天气预报出炉

新的一周刚开始，冷空气就要给我们一个下马威。今天，洛阳最低气温5℃，比预计的要高些。

新的一周刚开始，冷空气就要给我们一个下马威。

今天，洛阳最低气温5℃，比预计的要高些。明天就不一样了，由于夜里晴空辐射降温，明天凌晨，洛阳最低气温将跌破冰点，低至-3℃，提醒大家出门一定要穿厚点，尤其是骑车的小伙伴们。

新的一周，洛阳的总体天气特点是风多、雨少、冷空气时不时来“骚扰”。根据最新气象资料分析，新的一周，前期洛阳云系较多，15日受短波槽影响南部山区有小雨或雨夹雪，后期受高空西北气流控制，天气晴好，风力较大。

具体预报如下：

12日夜里到13日白天：全区晴天转多云，偏南风2级～3级，最低气温-3℃～-1℃，最高气温7℃～9℃。

14日(周二)：晴天间多云，偏西风3级～4级，气温-1℃～13℃。

15日(周三)：多云到阴天，南部山区有小雨或雨夹雪，气温0℃～11℃。

16日(周四)：阴天转多云，西北风4级～5级，阵风7级～9级，气温3℃～11℃。

17日(周五)：晴天到多云，气温-1℃～7℃。

18日(周六)：晴天间多云，偏西风4～5级，气温0℃～9℃。

19日(周日)：晴天到多云，气温0℃～12℃。

(记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)