赵克红担任中国作家协会第九届全国委员会团体委员

12日，中国作家协会第九届主席团第九次会议在北京举行。会议根据《中国作家协会章程》规定，同意赵克红等担任中国作家协会第九届全国委员会团体委员。 12日，中国作家协会第九届主席团第九次会议在北京举行。会议根据《中国作家协会章程》规定，同意赵克红等担任中国作家协会第九届全国委员会团体委员。 记者获悉，中国文联第十一次全国代表大会、中国作家协会第十次全国代表大会于12日在北京举行。洛阳市文联党组书记、主席王晓辉作为代表参加中国文联第十一次全国代表大会，洛阳市作家协会主席赵克红、洛阳市作家协会副主席吴文奇作为代表参加中国作家协会第十次全国代表大会。 赵克红，笔名柳笛，一级作家，中国作家协会会员，中国铁路作家协会副主席，郑州铁路局作家协会主席，河南省作家协会副主席、洛阳市文联副主席、作协主席，河南省散文诗学会副会长、河南省诗歌创作研究会副会长，中山文学院客座教授。著有诗集《燃烧的情愫》《岁月列车没有终点》等；散文集《心韵如歌》《炊烟，是盛开的花朵》等；中短篇小说集《多梦时节》；长篇小说《青春无悔》(合著)；评论集《岁月留声》等十三部。获第八届全国铁路文学奖、第八届冰心散文奖、第四届中国长诗奖最佳成就奖、第三届奔流文学奖，中国诗歌春晚2020年度十佳诗人等。(记者 余子愚 通讯员 李杨)