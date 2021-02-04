科技赋能 “稳外贸”让数据多跑腿 ——建行洛阳分行“关银一KEY通”服务外贸客群

贯彻落实党中央、国务院“稳外贸”工作部署，建行洛阳分行业务发展与推进“我为群众办实事”实践活动有机结合起来，把为企业解决实际问题作为工作目标，为外贸企业发展转型提供一揽子金融服务。

“过去那一堆繁琐的手续，如今一卡搞定。”

洛阳某医疗企业的程先生刚在建行洛阳分行办完一笔电子口岸业务的客户，感觉到十分轻松，便捷。

贯彻落实党中央、国务院“稳外贸”工作部署，建行洛阳分行业务发展与推进“我为群众办实事”实践活动有机结合起来，把为企业解决实际问题作为工作目标，为外贸企业发展转型提供一揽子金融服务。

践行新金融发展理念。建行洛阳分行在全省系统率先与中国电子口岸数据中心联合推出“关银一KEY通”业务,实现在银行柜台办理海关电子口岸代办业务，让“数据多跑路,企业少跑腿”，扎实推进我为群众办实事的工作进程。目前建行洛阳分行已为近317家企业办理了电子口岸新入网、密码重置、证书更新等业务。

建行在多家主流媒体进行“关银一KEY通”业务宣传，扩大建行产品覆盖面和社会影响；走访洛阳市商务局、洛阳海关等政府部门共同宣传，在洛阳市商务局出版的《洛阳市外贸企业服务指南》中将我行的关银一KEY通业务着重宣传，作为便民利民的重大服务外贸企业的举措大力向企业推广，在洛阳海关和市民之家的办事窗口布置关银一KEY通的宣传折页和所需资料清单和联系方式等宣传资料，让每个去办理业务的外贸企业都知道，办理电子口岸入网业务了，不用再去郑州了，建行洛阳华阳支行就可以办理。

同时，建行联合中信保洛阳分公司、HL、洛阳市外贸协会等企业和团体，在企业走访或宣传培训时积极推广；在洛阳多个外贸业务员微信群中发布宣传文案，广而告之，让更多的外贸企业尽快享受操作便利。每一个来华阳支行办理电子口岸业务的客户，都可以在华阳支行获得国际业务中心专业的客户经理的业务指导，帮助企业明确新成立企业下一步办理业务流程如何外汇局名录登记，税局报税等等、注意事项以及相应机构的联系方式，帮助企业快速的办理本外币账户的开立，省时省力，又可以让企业获得专业的指导，避免出现跑弯路的现象，真正做到为群众办实事，办好事。

目前，建行洛阳分行华阳支行作为全国首批试点机构先后率先办理新企业入网、密码重置、卡延期、付费购买等四项业务，已为317业办理新入网等业务，单点业务量和业务品种全国所有代办点领先。有效降低了外贸客群经营成本；为落实国家“稳外贸”政策，提供了有力支撑。(建洛宣)④