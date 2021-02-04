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电商快车进乡村 特色服务惠民生 ——建行洛阳分行善融助力乡村振兴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.12 11:33

　　“建行替咱想的真周到，在这上面不但能卖东西，还能买东西。”

　　在伊川王村的张大哥在建行客户经理指导下，他刚从村小卖部拿到从建行善融商务上买到了自己想要的东西后，一个劲的夸奖建行的好用，方便。

　　把电子商务与乡村振兴紧密结合，是当前助力乡村振兴的一种重要手段和发展趋势。建行洛阳分行顺势而为，针对当地产业特色、行业诉求，采取组合服务，紧密围绕贫困县域特色经济发展，以“挖掘特色、产销衔接、双线助力”的模式，开展金融电商乡村振兴工作。

　　建行洛阳分行深入企业，了解客户需求，召开会商会，利用商城的品牌效应和便利性，宣传善融商务的优势(如免费入驻、交易免费、信用卡手续费低，到货确认付款的担保功能)，与客户建立良好的客户关系，依托客户在行业协会内进行推介宣传，行成良好的口碑，拓展新的农业龙头商户。

　　与此同时，建行还紧密围绕县域特色经济发展，充分发挥我行电子渠道优势，结合“龙头企业+种养殖基地+农户”的模式助力乡村振兴，对于已入驻善融商务的当地龙头企业或农民专业合作社，积极引导商户参加我行组织的各种营销活动，通过善融商务对商户滞销的农副产品进行促销。综合运用建行官方微信、善融APP、善融PC端和微商城等渠道，线上广泛宣传活动，吸引公司、商户进驻，让农副产品出乡村，卖全国。

　　“善融商务”作为我行电商助力乡村振兴的载体，对于实施乡村振兴基本方略具有重大意义。洛阳市川宇农业开发有限公司的“栾川印象”是栾川县农业局在县委、县政府的大力支持下，通过推行生态化、标准化、品牌化、时尚化的现代农业运行模式，把全县农产品进行有效整合后的优质农产品区域品牌。以农业产业精准乡村振兴为导向，以优质农产品为基础，以产业基地为支撑，以“溯源准入，检测准出”为原则，通过“区域品牌带动企业——企业发展乡村振兴基地——基地带动贫困群众”的产业乡村振兴模式，签约种植合作社12家，签约农户1000户，带动约400户贫困户脱贫致富。建行将其推荐至中国扶贫电商联盟和央企扶贫馆，带动善融商务平台销售的提升，今年以来，已帮销扶贫商品香菇、木耳、玉米糁等农副产品13万元。目前，建行洛阳分行实现善融商务扶贫兴农交易额1.86亿元，系统内新增数排名第二。 (建洛宣)④
[ 责任编辑：崔利利 ]
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