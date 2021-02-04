洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳一爱心医院再购灵宝患癌农妇1000斤苹果
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.12 16:22

　　今天上午，在洛阳市第五人民医院门前，一袋袋苹果整齐码放。“真甜！”现场一名购买者，在领到苹果后便洗了一个尝了起来，“这次既做了好事儿，又买到了这么好的苹果。”与爱同行公益组织负责人白英平告诉记者，这些苹果依旧来自灵宝患癌农妇周女士。

　　上月底，周女士的朋友通过抖音联系到了常年热心公益的白英平，将果农周女士患癌需不定时治疗、无力售卖苹果的事告知，白英平决定“帮一把”。在和其他几名志愿者联合垫付两万元后，白英平把周女士家7000斤苹果拉到了洛阳，靠着爱心助力，7000斤苹果没过多久便销售一空。

　　“前几天，我又接到了周女士的求助，她说自家还有一两千斤小苹果，希望我们再帮帮她。”白英平说，为让她安心治病，她和她的团队再伸援手，幸而这次得到了洛阳市第五人民医院的大力支持，“他们一次就发动员工认购了1000斤苹果，太感谢了。”

　　该医院相关负责人表示，之前就从洛阳网及掌上洛阳客户端看到了洛阳爱心人士帮助灵宝农妇的故事，这次能有机会参与进来出一份力、尽一份心，“我们自己心里也是暖暖的。”(记者 王若馨 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·被熟人托关系问病是一种什么体验？
  • ·忍耐腹痛近10天 这事儿可不该忍
  • ·一到外孙女放学时间，她就脖子硬还头痛……
    • 有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
    有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
    有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
        作为游客，来到一座城市，您是否会拍下这样一张照片，照片的背景是古朴的街巷，以及刻着光阴的一道墙。
  • ·半日时光游古村 寻访英烈殉难地
  • ·登名山、观“三湖”、看古迹
  • ·古槐皂角常相伴 近郊可看地坑窑
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳发现相关密接人员，洛阳疾控紧急...
  • 今晚，洛阳歌舞剧院原创舞蹈《大河三...
  • 洛阳推出公交餐车，您支持吗？
  • “交房即发证”！洛阳已有6000余户购...
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，共52个
  • 谁认识这位女士，她丢了6000多元！【...
  • 延链补链强链 打造高端石化产业基地【...
  • 洛阳：强化政银企沟通合作 推动多方共...
  • 新一轮冷空气来袭 今天洛阳最低气温4℃
  • 一图看懂汽车体检全过程
    		•
    百姓呼声
    洛阳市可折的公交异形卡何时开始出售？
    目前拔智齿不在医保报销范围，需个人自费
    精彩图片
    洛阳地铁2号线车辆已组...
    青春洛阳打卡地：民宿...
    “国子监”门前诵经典 ...
    西工区光明社区：文明...
    精彩热帖

    梦醒的时刻

    隋唐初冬景色

    初冬的隐龙湖

    羚羊
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605