洛阳一爱心医院再购灵宝患癌农妇1000斤苹果

今天上午，在洛阳市第五人民医院门前，一袋袋苹果整齐码放。“真甜！”现场一名购买者，在领到苹果后便洗了一个尝了起来，“这次既做了好事儿，又买到了这么好的苹果。”与爱同行公益组织负责人白英平告诉记者，这些苹果依旧来自灵宝患癌农妇周女士。

今天上午，在洛阳市第五人民医院门前，一袋袋苹果整齐码放。“真甜！”现场一名购买者，在领到苹果后便洗了一个尝了起来，“这次既做了好事儿，又买到了这么好的苹果。”与爱同行公益组织负责人白英平告诉记者，这些苹果依旧来自灵宝患癌农妇周女士。

上月底，周女士的朋友通过抖音联系到了常年热心公益的白英平，将果农周女士患癌需不定时治疗、无力售卖苹果的事告知，白英平决定“帮一把”。在和其他几名志愿者联合垫付两万元后，白英平把周女士家7000斤苹果拉到了洛阳，靠着爱心助力，7000斤苹果没过多久便销售一空。

“前几天，我又接到了周女士的求助，她说自家还有一两千斤小苹果，希望我们再帮帮她。”白英平说，为让她安心治病，她和她的团队再伸援手，幸而这次得到了洛阳市第五人民医院的大力支持，“他们一次就发动员工认购了1000斤苹果，太感谢了。”

该医院相关负责人表示，之前就从洛阳网及掌上洛阳客户端看到了洛阳爱心人士帮助灵宝农妇的故事，这次能有机会参与进来出一份力、尽一份心，“我们自己心里也是暖暖的。”(记者 王若馨 文/图)