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跟着晚报逛洛城，是这位81岁老人最快乐的事【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.12 10:41

　　昨日一早，记者来到位于洛阳市西工区洛浦路的张桂云家时，她正拿着当天的《洛阳晚报》，看得津津有味。“一天不看晚报，我心里就发慌。”81岁的张桂云说，她喜欢跟着晚报逛洛城，所以收集了大量城市建设和旅游信息。

　　每天读晚报的习惯，她坚持了20多年

　　退休前，张桂云是一名新闻工作者，养成了每天看报、读书的习惯。“做了一辈子宣传工作，我离不开报纸。”

　　张桂云说，从1994年晚报创刊时起，她就喜欢看。1996年年底退休后，她订了第二年的晚报，24年间一直坚持订阅。

　　张桂云说，她每天早上散步回到家，第一件事就是拿起晚报开始阅读。只要天气好，她还喜欢坐在院子里，一边读晚报，一边晒太阳，享受这份惬意。

　　从2017年起，张桂云做了好几次心脏手术。每次住院期间，她都会催着老伴儿回家拿晚报，躺在病床上也要把每天的报纸仔细阅读一遍。

　　退休后最快乐的事，就是跟着晚报逛洛城

　　张桂云说，她喜欢晚报副刊、《旅游周刊》和城市建设方面的新闻，看到有用的信息，她就会剪下来贴在本子上。

　　“前些年身体好，只要我晚报上看到介绍，哪儿又修了一条路，建了一座桥，就会拉着老伴儿去看。”张桂云笑着说，他们常常等不到完全建设好，就着急跑去看。

　　为了方便出行，张桂云和老伴儿买了一辆电动三轮车，几乎每天都会出门逛逛，白马寺、樱桃沟、谷水、郭寨等，都留下了他们的身影。

　　张桂云说，现在年纪大了，她心脏也不好，不能骑电动车出门了。但是看到每期《旅游周刊》上推荐的景点信息、旅游线路等，她都会记录下来，周末让儿女们开车，一起去转转。

　　“市区周边，我们都逛遍了。”张桂云笑着说，这些年，跟着晚报逛洛城，是她和老伴儿最快乐的事。

　　集纳传统文化内容，想让孙子也受益于晚报

　　“这是晚报上登的传统文化内容，我都剪贴下来了，想留给孙子看，让他也成为晚报的受益者。”张桂云拿出一摞厚厚的剪贴本，对记者说道。

　　只见本子的封皮上工整地写着“民间节俗文化”几个大字，内容涉及二十四节气、十二生肖的寓意、红色故事等。

　　张桂云说，现在的孩子都离不开手机，家长应该引导他们多进行传统阅读，让孩子们通过看报、读书，得到传统文化的浸润，了解并喜爱中国的传统文化，把这些优秀的内容传承下去。(记者 仝景菁 实习生 杨颍静 文/图/视频)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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