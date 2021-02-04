老旧小区加装电梯加赠阳光房？西工区这个小区的居民很满意

11日，雨后天气阴沉。家住洛阳市西工区道南路70号院1楼的住户李毅深有感触地说，往常类似这种天，1楼住户白天也得开灯，如今改造后确实好多了。

“装电梯之后有了这个阳光房，屋里亮堂多了，真得劲！”

11日，雨后天气阴沉。家住洛阳市西工区道南路70号院1楼的住户李毅深有感触地说，往常类似这种天，1楼住户白天也得开灯，如今改造后确实好多了。

令李毅家人获益的“阳光房”，就属于该小区今年老旧小区加装电梯的额外收获。

道南路70号院，紧邻洛阳火车站，共有7栋居民楼，大约270户住户。

由于该小区老年住户居多，在改造之初，群众对加装电梯的呼声就很高。然而，老旧小区加装电梯一直是令人喜忧参半的难点问题。“喜”的是住在高楼层的住户，上下楼省时省力，方便不少。“忧”的是低楼层住户，电梯一装，挡了光线，会让不少人感觉获得感不强。

然而，道南路70号院正在加装的电梯，却实现了所有住户皆大欢喜。

缘何这里1楼的住户也对电梯安装赞不绝口？原来，该小区的新电梯有不少“新门道”——不仅实现了电梯“平层入户”，还给大伙带来了额外的“阳光房”。

洛报融媒记者来到该小区一栋正在加装电梯的住宅楼前，看到楼梯口多了一部灰色框架带着透明玻璃的电梯。