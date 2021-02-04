这司机胆子太大！车厢超员，就让4名儿童躲在后排逃避检查

11日上午，洛阳高速交警支队民警在对下站车辆进行检查时，发现一辆面包车速度异常，经检查，荷载9人的面包车竟坐了13人，其中多名儿童蜷缩在后排。

11日上午，洛阳高速交警支队民警在对下站车辆进行检查时，发现一辆面包车速度异常，经检查，荷载9人的面包车竟坐了13人，其中多名儿童蜷缩在后排。

当日10时许，洛阳高速交警支队中队长张跃峰带领民警刘洪喜、李旋在周山站开展周末统一集中行动。民警李旋在对下站车辆进行检查时，远远望见一辆面包车从匝道驶出，下站时速度缓慢，车内人影晃动，有超员的嫌疑，于是将其拦停。

在民警对面包车准备进行检查时，司机突然说话磕磕绊绊，不敢直视民警的眼睛。“有问题！”李旋要求司机打开车门，司机磨磨蹭蹭最终还是打开了车门。

李旋登车查看，车内一座一人似乎并无异常，但待他仔细查看后，有4名儿童蜷缩在后排，核载9人的面包车竟然坐了13人，一旦发生危险，后果不堪设想。

据司机和乘客交代，他们都是同村人，准备去市区亲戚家串门，心想小孩虽多但不占座位，就驱车载着大伙上了高速。

面对罚款200元、记6分的处罚，司机懊悔不已。现场除了接受处罚和批评教育，司机还被民警责令立即消除安全隐患，对13人分别转运。（记者 王博东 通讯员 马军锋 文/图）