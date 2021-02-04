洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

这司机胆子太大！车厢超员，就让4名儿童躲在后排逃避检查
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.11 16:04

　　11日上午，洛阳高速交警支队民警在对下站车辆进行检查时，发现一辆面包车速度异常，经检查，荷载9人的面包车竟坐了13人，其中多名儿童蜷缩在后排。

　　当日10时许，洛阳高速交警支队中队长张跃峰带领民警刘洪喜、李旋在周山站开展周末统一集中行动。民警李旋在对下站车辆进行检查时，远远望见一辆面包车从匝道驶出，下站时速度缓慢，车内人影晃动，有超员的嫌疑，于是将其拦停。

　　在民警对面包车准备进行检查时，司机突然说话磕磕绊绊，不敢直视民警的眼睛。“有问题！”李旋要求司机打开车门，司机磨磨蹭蹭最终还是打开了车门。

　　李旋登车查看，车内一座一人似乎并无异常，但待他仔细查看后，有4名儿童蜷缩在后排，核载9人的面包车竟然坐了13人，一旦发生危险，后果不堪设想。

　　据司机和乘客交代，他们都是同村人，准备去市区亲戚家串门，心想小孩虽多但不占座位，就驱车载着大伙上了高速。

　　面对罚款200元、记6分的处罚，司机懊悔不已。现场除了接受处罚和批评教育，司机还被民警责令立即消除安全隐患，对13人分别转运。（记者 王博东 通讯员 马军锋 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·被熟人托关系问病是一种什么体验？
  • ·忍耐腹痛近10天 这事儿可不该忍
  • ·一到外孙女放学时间，她就脖子硬还头痛……
    • 有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
    有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
    有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
        作为游客，来到一座城市，您是否会拍下这样一张照片，照片的背景是古朴的街巷，以及刻着光阴的一道墙。
  • ·半日时光游古村 寻访英烈殉难地
  • ·登名山、观“三湖”、看古迹
  • ·古槐皂角常相伴 近郊可看地坑窑
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳发现相关密接人员，洛阳疾控紧急...
  • 今晚，洛阳歌舞剧院原创舞蹈《大河三...
  • 洛阳推出公交餐车，您支持吗？
  • “交房即发证”！洛阳已有6000余户购...
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，共52个
  • 谁认识这位女士，她丢了6000多元！【...
  • 延链补链强链 打造高端石化产业基地【...
  • 洛阳：强化政银企沟通合作 推动多方共...
  • 新一轮冷空气来袭 今天洛阳最低气温4℃
  • 一图看懂汽车体检全过程
    		•
    百姓呼声
    洛阳市可折的公交异形卡何时开始出售？
    目前拔智齿不在医保报销范围，需个人自费
    精彩图片
    洛阳地铁2号线车辆已组...
    青春洛阳打卡地：民宿...
    “国子监”门前诵经典 ...
    西工区光明社区：文明...
    精彩热帖

    梦醒的时刻

    隋唐初冬景色

    初冬的隐龙湖

    羚羊
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605