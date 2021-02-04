洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

丢6700元的失主找到了！丢钱原因也很意外……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.11 16:04

　　“袋子里就装了6000多元钱，啥凭证也没有，谁能想到还能找回来，谢谢洛龙疾控中心工作人员，也谢谢民警连夜寻找，谢谢洛阳晚报记者关注。”11日上午，在洛龙公安分局，失主任女士在民警见证下接过失而复得的现金，连连道谢。

　　10日晚间，洛报融媒全媒体推送寻人消息“谁认识？一女子在古城路长兴街口丢了6000多元现金”引发不少市民关注。在掌上洛阳·洛视频抖音平台，700多万名网友观看过相关寻人视频，其中2万多名网友为捡到现金的洛龙区疾控中心职工丁会仙、车国瑜点赞。

　　“失主像附近小区的居民，我们已把消息转发至保利建业香槟国际与帝都国际城小区业主群。”多名在事发地附近居住的热心市民也不断转发助力寻人。

　　记者了解到，事发后，洛龙公安分局技防监控中心监控员连夜追寻监控视频，于当晚11时锁定失主曾驾驶一辆轿车，并顺线最终联系上失主任女士。由于时间太晚，任女士决定11日上午到派出所专程感谢民警及捡钱的好心人。

　　11日10时，我们在开元路派出所见到了52岁的任女士，她向记者道出丢钱前后经过。

　　“我姐姐家人从农村来市区看病，她老两口60多岁，不会用智能手机，看病得用现金。当天这6000多块钱，是我刚取来准备往医院送的。”任女士说，她取钱后放在车上，下车拎挎包时没注意到装钱的袋子就挂在手腕上，随后在回家路上不慎遗失。

　　任女士说，当天晚上她发现袋子遗失。“袋子里只装了钱，没有任何凭证，当时心想丢了估计就找不回来了，所以也就一直未报警。”任女士说，不巧的是，前段时间她看到业主群里有人发疑似诈骗的信息，为防被骗，她和家人都退了小区业主群，所以并不知道大家都在找她。

　　对于捡钱一事，洛龙区疾控中心职工车国瑜笑着说“只是举手之劳”。任女士却紧紧握住车国瑜的手，执意要感谢。“6000多元不是小数目，听说钱被好心人捡到，我激动得一晚上没睡着，谢谢你，咱姐妹交个朋友，我要请你们吃饭……”任女士激动地说。（记者 王博东 文/图 通讯员 方楚 丁巧仙
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·被熟人托关系问病是一种什么体验？
  • ·忍耐腹痛近10天 这事儿可不该忍
  • ·一到外孙女放学时间，她就脖子硬还头痛……
    • 有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
    有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
    有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
        作为游客，来到一座城市，您是否会拍下这样一张照片，照片的背景是古朴的街巷，以及刻着光阴的一道墙。
  • ·半日时光游古村 寻访英烈殉难地
  • ·登名山、观“三湖”、看古迹
  • ·古槐皂角常相伴 近郊可看地坑窑
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳发现相关密接人员，洛阳疾控紧急...
  • 今晚，洛阳歌舞剧院原创舞蹈《大河三...
  • 洛阳推出公交餐车，您支持吗？
  • “交房即发证”！洛阳已有6000余户购...
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，共52个
  • 谁认识这位女士，她丢了6000多元！【...
  • 延链补链强链 打造高端石化产业基地【...
  • 洛阳：强化政银企沟通合作 推动多方共...
  • 新一轮冷空气来袭 今天洛阳最低气温4℃
  • 一图看懂汽车体检全过程
    		•
    百姓呼声
    洛阳市可折的公交异形卡何时开始出售？
    目前拔智齿不在医保报销范围，需个人自费
    精彩图片
    洛阳地铁2号线车辆已组...
    青春洛阳打卡地：民宿...
    “国子监”门前诵经典 ...
    西工区光明社区：文明...
    精彩热帖

    梦醒的时刻

    隋唐初冬景色

    初冬的隐龙湖

    羚羊
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605