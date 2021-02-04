丢6700元的失主找到了！丢钱原因也很意外……

“袋子里就装了6000多元钱，啥凭证也没有，谁能想到还能找回来，谢谢洛龙疾控中心工作人员，也谢谢民警连夜寻找，谢谢洛阳晚报记者关注。”11日上午，在洛龙公安分局，失主任女士在民警见证下接过失而复得的现金，连连道谢。

“袋子里就装了6000多元钱，啥凭证也没有，谁能想到还能找回来，谢谢洛龙疾控中心工作人员，也谢谢民警连夜寻找，谢谢洛阳晚报记者关注。”11日上午，在洛龙公安分局，失主任女士在民警见证下接过失而复得的现金，连连道谢。

10日晚间，洛报融媒全媒体推送寻人消息“谁认识？一女子在古城路长兴街口丢了6000多元现金”引发不少市民关注。在掌上洛阳·洛视频抖音平台，700多万名网友观看过相关寻人视频，其中2万多名网友为捡到现金的洛龙区疾控中心职工丁会仙、车国瑜点赞。

“失主像附近小区的居民，我们已把消息转发至保利建业香槟国际与帝都国际城小区业主群。”多名在事发地附近居住的热心市民也不断转发助力寻人。

记者了解到，事发后，洛龙公安分局技防监控中心监控员连夜追寻监控视频，于当晚11时锁定失主曾驾驶一辆轿车，并顺线最终联系上失主任女士。由于时间太晚，任女士决定11日上午到派出所专程感谢民警及捡钱的好心人。

11日10时，我们在开元路派出所见到了52岁的任女士，她向记者道出丢钱前后经过。

“我姐姐家人从农村来市区看病，她老两口60多岁，不会用智能手机，看病得用现金。当天这6000多块钱，是我刚取来准备往医院送的。”任女士说，她取钱后放在车上，下车拎挎包时没注意到装钱的袋子就挂在手腕上，随后在回家路上不慎遗失。

任女士说，当天晚上她发现袋子遗失。“袋子里只装了钱，没有任何凭证，当时心想丢了估计就找不回来了，所以也就一直未报警。”任女士说，不巧的是，前段时间她看到业主群里有人发疑似诈骗的信息，为防被骗，她和家人都退了小区业主群，所以并不知道大家都在找她。

对于捡钱一事，洛龙区疾控中心职工车国瑜笑着说“只是举手之劳”。任女士却紧紧握住车国瑜的手，执意要感谢。“6000多元不是小数目，听说钱被好心人捡到，我激动得一晚上没睡着，谢谢你，咱姐妹交个朋友，我要请你们吃饭……”任女士激动地说。（记者 王博东 文/图 通讯员 方楚 丁巧仙）