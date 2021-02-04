今晚，洛阳歌舞剧院原创舞蹈《大河三彩》亮相河南卫视《舞千年》

刚刚，记者从洛阳歌舞剧院获悉，洛阳歌舞剧院的原创舞蹈《大河三彩》将于11日19时30分亮相河南卫视和哔哩哔哩联袂打造的黄金强档综艺节目《舞千年》第六期。

刚刚，记者从洛阳歌舞剧院获悉，洛阳歌舞剧院的原创舞蹈《大河三彩》将于11日19时30分亮相河南卫视和哔哩哔哩联袂打造的黄金强档综艺节目《舞千年》第六期。

舞蹈《大河三彩》曾于去年荣获第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖终评全场最高分，今年又荣获河南省第七届优秀文学艺术成果奖。

《大河三彩》由洛阳歌舞剧院用时1年创作完成，灵感主要来自洛阳发掘出土的唐三彩、汉唐时期壁画等，主创人员表示，希望通过对历史文物的“活化”展示，让更多人看到中华民族灿烂的历史文化瑰宝。“作品从唐三彩切入，展示了普通的泥土变为万世流传艺术品的过程，蕴含着丰富的哲学意义和民族精神。”中国舞协主席冯双白评价，整部作品立意深刻，表达生动，展现了中国舞蹈人为攀登真善美的文艺高峰做出的不懈努力，彰显了新时代中国古典舞的新气象。

唐三彩是盛唐经济文化发达繁荣的标志物，是丝绸之路的见证。《大河三彩》舞蹈形象中包括仕女俑、武士俑、将军俑、工匠俑，甚至还有三彩马的形象，这些生动的人和物的形象，诉说着1000多年前盛唐时期人们生活的状态，也体现着艺术家的创造力的高度。在《舞千年》第六期中，洛阳歌舞剧院的舞蹈演员将以全新的表演方式带动观众进入到那个年代，感受那个年代，感受历史，感受中原大地古老的文化。

由河南卫视与哔哩哔哩共同制作出品的舞蹈新综艺节目《舞千年》，以中华上下五千年的历史时间线为轴，汇聚了包括中国歌剧舞剧院、中央芭蕾舞团、北京舞蹈学院、洛阳歌舞剧院等国内13支顶尖舞蹈艺术团体，以舞蹈的形式讲述中国传统故事，勾勒华夏千年文明脉络，尽展中国传统舞蹈之美。(记者 智慧)(图片由洛阳歌舞剧院提供)