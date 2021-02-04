洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

今晚，洛阳歌舞剧院原创舞蹈《大河三彩》亮相河南卫视《舞千年》
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.11 15:00

　　刚刚，记者从洛阳歌舞剧院获悉，洛阳歌舞剧院的原创舞蹈《大河三彩》将于11日19时30分亮相河南卫视和哔哩哔哩联袂打造的黄金强档综艺节目《舞千年》第六期。

　　舞蹈《大河三彩》曾于去年荣获第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖终评全场最高分，今年又荣获河南省第七届优秀文学艺术成果奖。

　　《大河三彩》由洛阳歌舞剧院用时1年创作完成，灵感主要来自洛阳发掘出土的唐三彩、汉唐时期壁画等，主创人员表示，希望通过对历史文物的“活化”展示，让更多人看到中华民族灿烂的历史文化瑰宝。“作品从唐三彩切入，展示了普通的泥土变为万世流传艺术品的过程，蕴含着丰富的哲学意义和民族精神。”中国舞协主席冯双白评价，整部作品立意深刻，表达生动，展现了中国舞蹈人为攀登真善美的文艺高峰做出的不懈努力，彰显了新时代中国古典舞的新气象。

　　唐三彩是盛唐经济文化发达繁荣的标志物，是丝绸之路的见证。《大河三彩》舞蹈形象中包括仕女俑、武士俑、将军俑、工匠俑，甚至还有三彩马的形象，这些生动的人和物的形象，诉说着1000多年前盛唐时期人们生活的状态，也体现着艺术家的创造力的高度。在《舞千年》第六期中，洛阳歌舞剧院的舞蹈演员将以全新的表演方式带动观众进入到那个年代，感受那个年代，感受历史，感受中原大地古老的文化。

　　由河南卫视与哔哩哔哩共同制作出品的舞蹈新综艺节目《舞千年》，以中华上下五千年的历史时间线为轴，汇聚了包括中国歌剧舞剧院、中央芭蕾舞团、北京舞蹈学院、洛阳歌舞剧院等国内13支顶尖舞蹈艺术团体，以舞蹈的形式讲述中国传统故事，勾勒华夏千年文明脉络，尽展中国传统舞蹈之美。(记者 智慧)(图片由洛阳歌舞剧院提供)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·被熟人托关系问病是一种什么体验？
  • ·忍耐腹痛近10天 这事儿可不该忍
  • ·一到外孙女放学时间，她就脖子硬还头痛……
    • 有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
    有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
    有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
        作为游客，来到一座城市，您是否会拍下这样一张照片，照片的背景是古朴的街巷，以及刻着光阴的一道墙。
  • ·半日时光游古村 寻访英烈殉难地
  • ·登名山、观“三湖”、看古迹
  • ·古槐皂角常相伴 近郊可看地坑窑
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳发现相关密接人员，洛阳疾控紧急...
  • 今晚，洛阳歌舞剧院原创舞蹈《大河三...
  • 洛阳推出公交餐车，您支持吗？
  • “交房即发证”！洛阳已有6000余户购...
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，共52个
  • 谁认识这位女士，她丢了6000多元！【...
  • 延链补链强链 打造高端石化产业基地【...
  • 洛阳：强化政银企沟通合作 推动多方共...
  • 新一轮冷空气来袭 今天洛阳最低气温4℃
  • 一图看懂汽车体检全过程
    		•
    百姓呼声
    洛阳市可折的公交异形卡何时开始出售？
    目前拔智齿不在医保报销范围，需个人自费
    精彩图片
    洛阳地铁2号线车辆已组...
    青春洛阳打卡地：民宿...
    “国子监”门前诵经典 ...
    西工区光明社区：文明...
    精彩热帖

    梦醒的时刻

    隋唐初冬景色

    初冬的隐龙湖

    羚羊
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605