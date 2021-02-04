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创新服务全链条！建行洛阳分行供应链金融服务助力建强副中心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.11 11:16

　　深入推进学党史，发挥金融优势助力建强副中心，建设银行洛阳分行持续推进新金融行动，立足“双循环”新格局，创新全链条服务，充分发挥供应链金融稳链、强链、保链作用，打造共赢供应链生态，助力洛阳经济高质、高效发展。

　　核链联动  开辟制造业绿色通道

　　“我们最近有一大笔资金要付给供应商，急需融资，但集团要求我们不能提高资产负债率，传统的信贷产品不能解决我们的问题。”

　　“如果不能及时付款，不仅影响合作关系，供应商的资金周转也会出问题，后续将无法保证稳定的货物供应。”

　　近日，洛阳市某重点大型制造企业的财务主管王先生非常苦恼的向建行洛阳华阳支行李光辉副行长诉苦。

　　受上级公司财务管控要求的影响，该企业一时资金周转困难，几千万货款无法支付。了解到客户难处，建行第一时间成立专项团队，为客户制定供应链金融融资方案，既让供应商及时拿到了货款，又不增加企业的资产负债率，实现延长账期、调节现金流的目的。分行快速行动，准入、签约、上线，一周内实现了贷款投放，解决了企业生产周转资金需求，保障了上游供应链稳定运营。

　　输血赋能  破解医疗供应商阵痛

　　“太感谢建行了，提前大半年就拿到了货款！”

　　这是建行供应链金融业务服务医疗企业的例证，洛阳某医药财务经理张总感慨万千。

　　该公司为辖内一家大型三级综合医院供货，但是账期长达一年，据了解，医院上游有大量的材料、医疗器械及药批供应商，但是由于医保报账到位时间延迟，造成医院向上游供应商的支付形成较长的账期，上游企业普遍有大量垫资，对及时回款尤为期盼。通过建行供应链金融业务，这次供货后很快就收到了货款。

　　近年来，建行洛阳分行紧跟国家扶助小微企业政策指引，将医院作为重点合作对象，供应链金融批量解决医院上游小微供应商融资难题，缓解了医疗产业链上游供应商垫资的痛点，促进了医疗产业链企业健康发展。

　　以上这些，仅是建行洛阳分行依托供应链金融服务洛阳经济发展的一个缩影。今年以来，建行洛阳分行累计投放供应链金融贷款超9亿元，重点支持了建筑业、制造业、医疗行业、化工行业等龙头企业及其“全链条”，为洛阳经济发展提供强劲动力。④
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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