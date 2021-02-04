风雨同舟 建行护航——建行洛阳分行发挥金融优势“保驾”小微企业

“没想到放款这么快，太感谢了！”晚上8点，当受灾严重的洛阳某企业收到建行洛阳分行发放的100万元信用贷款时，企业负责人张先生兴奋的给建行客户经理打电话连声道谢。

“没想到放款这么快，太感谢了！”

晚上8点，当受灾严重的洛阳某企业收到建行洛阳分行发放的100万元信用贷款时，企业负责人张先生兴奋的给建行客户经理打电话连声道谢。

今年720大雨暴雨，河南多地遭遇持续性强降雨，部分地区形成严重内涝，洛阳地区的小微企业、个体工商户也受到了不同程度的影响，物资受损，存货被淹，生产经营面临重大挑战，迫切需要资金支持。

为及时帮助小微企业、个体工商户脱离困境，洛阳分行认真贯彻落实省分行帮扶受灾小微企业要求，第一时间全面排查辖内小微企业，迅速用纯信用产品“同舟易贷”为受灾企业提供信贷支持，帮助受灾小微企业、个体工商户渡过难关，全力支持受灾企业生产自救和灾后重建。洛阳地区一家鹰牌陶瓷总代理，县区级经销商均需要从该客户进货，受洪水灾害影响，公司仓库货品均有不同程度的损害，急需资金进行周转。洛阳分行了解到该企业的受灾情况后，主动对接，积极上报审批，助力企业灾后复工复产。

认真践行“我为群众办实事”指示精神，展现大行责任担当，充分发挥金融力量，创新产品“同舟易贷”的优势，运用信贷力量满足企业资金周转需求，大力支持企业复工复产。洛阳分行行级领导亲自与省分行各部门进行沟通协调，对于非必须、非紧急的资料延后提供，尽快实现业务审批；经营机构秉持高效快速、客户第一的原则，第一时间为客户整理材料，书写业务审批材料；办公室、普惠金融部等多部门相关人员做好全流程信贷支持保障。先后为8家小微企业顺利发放“同舟易贷”贷款1140万元。

党员冲锋，勇担社会责任。为全面助力小微企业复工复产，支持实体经济快速发展，普惠金融部全体党员积极加入“普惠金融党员先锋队”，充分发挥党员先锋模范作用，用行动书写忠诚，用服务支援一线，推行“不论周六周日”和“不论多晚”的办事制度，秉持着“一份贷款合同就能帮助一家企业进而帮助千千万万个家庭”的信念，不断加大力度向小微企业提供融资支持。“普惠红周六”活动为294户小微企业、个体工商户送产品、送服务、办理信用类贷款1.05亿元，为助力洛阳地区实体经济发展，不断贡献建行方案和力量。(建洛宣)④