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一图看懂汽车体检全过程
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.11 09:02

　　近日，市市场监管局、市公安局、市生态环境局联合组织开展检验检测机构“双随机、一公开”监督抽查，重点监管领域覆盖86家机构，其中机动车检验领域56家。

　　机动车检测需要哪些步骤？出现什么情况可能导致无法通过检测？昨日，记者来到洛阳永顺汽车检测有限公司，在市市场监管局工作人员和检测人员的指引下，为您详细介绍这些步骤。

　　项目1  安全检测(约30分钟)

　　1 登录处

　　将行车证交给工作人员登记并录入系统。

　　2 车辆外检区

　　(所需时间：约15分钟)

　　●检测方式

　　仪器设备结合目视检测

　　●检测内容

　　车辆外观基本状况，包括车灯、玻璃、车标、轮胎、车辆损伤情况，是否随车携带三角警示架等，查验车架号和发动机号。

待检车停在外检区

　　这些情况打×

　　●车身外观存在明显破损。

　　●车辆私自改装，包括改装车灯、增加车尾翼或安装的行李架高度超标等。

　　●车身颜色与注册登记时明显不符。

　　●车身张贴广告，喷涂文字。

　　●牌照扣、牌照架不符合规定等。

　　3 安全检测区

　　(所需时间：约15分钟)

　　轮重台

　　用于检测整车质量。

轮重台上的汽车

　　制动台

　　●检测方式

　　针对不同车型，分别驶入滚筒制动台或平板制动台进行检测。

汽车驶入滚筒制动台

　　●检测内容

　　通过模拟车辆在行驶过程中的状态，检测其刹车装置是否符合安全标准。

　　地沟(10年以上机动车)

　　检测底盘是否存在固件老化等隐患。

　　灯光检测

　　检测前照灯的发光强度是否符合标准。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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