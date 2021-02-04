一图看懂汽车体检全过程

近日，市市场监管局、市公安局、市生态环境局联合组织开展检验检测机构“双随机、一公开”监督抽查，重点监管领域覆盖86家机构，其中机动车检验领域56家。 近日，市市场监管局、市公安局、市生态环境局联合组织开展检验检测机构“双随机、一公开”监督抽查，重点监管领域覆盖86家机构，其中机动车检验领域56家。 机动车检测需要哪些步骤？出现什么情况可能导致无法通过检测？昨日，记者来到洛阳永顺汽车检测有限公司，在市市场监管局工作人员和检测人员的指引下，为您详细介绍这些步骤。 项目1 安全检测(约30分钟) 1 登录处 将行车证交给工作人员登记并录入系统。 2 车辆外检区 (所需时间：约15分钟) ●检测方式 仪器设备结合目视检测 ●检测内容 车辆外观基本状况，包括车灯、玻璃、车标、轮胎、车辆损伤情况，是否随车携带三角警示架等，查验车架号和发动机号。 待检车停在外检区 这些情况打× ●车身外观存在明显破损。 ●车辆私自改装，包括改装车灯、增加车尾翼或安装的行李架高度超标等。 ●车身颜色与注册登记时明显不符。 ●车身张贴广告，喷涂文字。 ●牌照扣、牌照架不符合规定等。 3 安全检测区 (所需时间：约15分钟) 轮重台 用于检测整车质量。 轮重台上的汽车 制动台 ●检测方式 针对不同车型，分别驶入滚筒制动台或平板制动台进行检测。 汽车驶入滚筒制动台 ●检测内容 通过模拟车辆在行驶过程中的状态，检测其刹车装置是否符合安全标准。 地沟(10年以上机动车) 检测底盘是否存在固件老化等隐患。 灯光检测 检测前照灯的发光强度是否符合标准。 [3] 下一页 尾页 [1] [2]