一图看懂汽车体检全过程

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近日，市市场监管局、市公安局、市生态环境局联合组织开展检验检测机构“双随机、一公开”监督抽查，重点监管领域覆盖86家机构，其中机动车检验领域56家。
近日，市市场监管局、市公安局、市生态环境局联合组织开展检验检测机构“双随机、一公开”监督抽查，重点监管领域覆盖86家机构，其中机动车检验领域56家。
机动车检测需要哪些步骤？出现什么情况可能导致无法通过检测？昨日，记者来到洛阳永顺汽车检测有限公司，在市市场监管局工作人员和检测人员的指引下，为您详细介绍这些步骤。
项目1 安全检测(约30分钟)
1 登录处
将行车证交给工作人员登记并录入系统。
2 车辆外检区
(所需时间：约15分钟)
●检测方式
仪器设备结合目视检测
●检测内容
车辆外观基本状况，包括车灯、玻璃、车标、轮胎、车辆损伤情况，是否随车携带三角警示架等，查验车架号和发动机号。
待检车停在外检区
这些情况打×
●车身外观存在明显破损。
●车辆私自改装，包括改装车灯、增加车尾翼或安装的行李架高度超标等。
●车身颜色与注册登记时明显不符。
●车身张贴广告，喷涂文字。
●牌照扣、牌照架不符合规定等。
3 安全检测区
(所需时间：约15分钟)
轮重台
用于检测整车质量。
轮重台上的汽车
制动台
●检测方式
针对不同车型，分别驶入滚筒制动台或平板制动台进行检测。
汽车驶入滚筒制动台
●检测内容
通过模拟车辆在行驶过程中的状态，检测其刹车装置是否符合安全标准。
地沟(10年以上机动车)
检测底盘是否存在固件老化等隐患。
灯光检测
检测前照灯的发光强度是否符合标准。