创建“东亚文化之都” 品“节气中的洛阳”

昨日上午，“品‘节气中的洛阳’创建‘东亚文化之都’”文化艺术展在市文化馆开幕。
昨日上午，“品‘节气中的洛阳’创建‘东亚文化之都’”文化艺术展在市文化馆开幕。
昨日上午，“品‘节气中的洛阳’创建‘东亚文化之都’”文化艺术展在市文化馆开幕。
此次文化艺术展共展出中国画、书法、海报、摄影等96幅作品，这些作品均由洛阳市艺术家以“节气中的洛阳”为主题创作而成，以丰富的形式诠释二十四节气的深厚内涵，饱含着浓厚的传统文化气息。
市文化广电和旅游局相关负责人介绍，创建“东亚文化之都”有利于进一步擦亮洛阳文旅品牌，强化洛阳国际影响力，展示河洛文化魅力和中国文化魅力。节气文化作为中华民族的智慧结晶，和洛阳有着密切的关系，也深深地影响着东亚国家。
本次活动由市文化广电和旅游局、市广播电视台主办，市少年儿童图书馆、市美术馆、市文化馆承办。
市文化馆相关负责人介绍，本次文化艺术展将于12月26日结束，活动期间，每天9：00—12：00、13：00—17：00，市民可以到市文化馆(原洛阳博物馆)一楼大厅观展。（见习记者 谷伊珂 通讯员 程素敏 文/图）
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