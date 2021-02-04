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新一轮冷空气来袭 今天洛阳最低气温4℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2021.12.11 09:00

　　盼望已久的双休日来了，气温又要下降。

　　市气象台根据最新资料分析，受冷空气和高空低槽东移影响，今天我市阴天间多云，西南部山区有小雪，西北风4级左右，气温4℃到9℃；明天多云到晴天，西北风4级左右逐渐减小至2级到3级，气温2℃到8℃。

　　据中央气象台消息，10日至12日，新一轮冷空气陆续影响我国大部分地区，降温范围覆盖我国四分之三领土，东北将是降温的中心，局地降幅超15℃。今天，我国多地还可能出现大范围雨雪天气，其中西北地区东部、华北南部等地或现强降雪。

　　每次看到气象部门预报下雪，大家都很期待。一片雪花有多重？中国天气网曾做过科普：一片雪花的直径通常小于2毫米，非常轻，5000到1万片雪花聚在一起，重量才有1克。要下场痛快的雪，其实是件挺难的事。

　　气象专家介绍，大气中的水汽凝华或水滴直接凝固，就成了雪花，当它不断聚合变大，直到空气托不住，就会从天而降，形成降雪。所以说，降雪的关键是水汽、气温和动力条件。可以说，在大多数情况下，降雪是冷空气和暖湿气流精心“烹饪”的结果，前者创造合适的“烹饪”条件——气温，后者提供“基础食材”——水汽，配合动力条件，“嘭嘭嘭”，雪花就来了。（记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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