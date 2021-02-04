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市人大常委会主任（扩大）会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.11 08:47

　　昨日，市十五届人大常委会第46次主任(扩大)会议召开。市人大常委会主任吴中阳主持会议。

　　会议原则通过了市十五届人大常委会第二十九次会议建议议程和日程安排。会议决定，市十五届人大常委会第二十九次会议于12月16日召开，会期一天。会议建议议程主要有：传达学习党的十九届六中全会精神、中央人大工作会议精神、习近平总书记在深入推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神和省第十一次党代会精神；听取和审议关于洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议召开时间的决定(草案)，市人大常委会关于市十五届人大四次会议代表建议、批评和意见办理情况的报告，关于2021年度规范性文件备案审查工作情况的报告，市人大常委会关于检查《洛阳市集中供热条例》贯彻执行情况的报告，关于开展第八个五年法治宣传教育的决议(草案)，关于灾后恢复重建工作进展情况的报告，关于洛阳市2021年市级预算调整方案(草案)的报告，市人民政府关于2020年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告；审议关于市十五届人大常委会第二十七次会议有关专项工作报告审议意见落实情况的报告，关于城市有机更新暨老旧小区改造的调研报告；人事任免事项等。会议听取并研究了上述有关事项。

　　会议还听取和审议了关于发展全过程人民民主和民生实事项目人大代表票决制调研情况的汇报，关于全市县乡两级人民代表大会换届选举工作情况的汇报，关于评选2021年度优秀代表建议、代表建议办理工作先进单位、先进个人的工作方案。(记者 智慧 通讯员 何燕)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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