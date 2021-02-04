破思想禁锢之“茧” 蓄孟津腾飞之“势”——访孟津区委书记杨劭春

自10月在全市率先开展大讨论活动以来，孟津区广泛深入进行“十直言十反思”，制约孟津发展的瓶颈越找越明，加快孟津高质量发展的合力越聚越强。

自10月在全市率先开展大讨论活动以来，孟津区广泛深入进行“十直言十反思”，制约孟津发展的瓶颈越找越明，加快孟津高质量发展的合力越聚越强。

“作为全市国土面积、经济总量最大的区，孟津与先进地区相比，在城市形象、公共设施上还存在一定‘落差’，在营商环境、发展氛围上还存在一定‘温差’，在创新意识、政策感知上还存在一定‘偏差’，‘大而不强’的矛盾比较突出。”孟津区委书记杨劭春表示，要把解放思想引向深入，坚持走以创新引领发展之路，突破思维定式、摆脱路径依赖，实现直道冲刺、弯道超车、换道领跑，确保在全市率先挺进千亿级、成为核心增长极。

要在产业转型上跑出“加速度”。坚持“项目为王”，扎实开展“三个一批”活动，服务推动百万吨乙烯等重点项目落地实施，确保到2025年建成2000亿级中西部最大的现代高端石化产业基地，形成规模超300亿元的先进装备制造产业集群。

要在城镇建设上描绘“新画卷”。加快城市有机更新暨老旧小区改造、背街小巷提升及游园“乐道”、城市综合体、商业综合体等建设，配齐配优教育、卫生、文体、养老等设施，着力打造平台型城市、青年友好型城市。

要在乡村振兴上当好“排头兵”。落实“151”工作部署要求，大力发展都市型城郊型农业，深化农旅文旅融合发展，扎实开展农村人居环境整治，持续壮大村级集体经济，打造记忆乡愁的“都市田园”。

要在文旅融合上绽放“新光彩”。加快卫坡文旅、黄河文化教育传承基地等项目建设，做好“老家老庄、老院老墙、老屋老房、老事老样、老物老墓、老爹老娘”文章，打造近悦远来的“精神家园”。

要在治黄兴黄上擦亮“孟津蓝”。加强生态保护与修复，深入推进污染防治，大力推动绿色低碳发展，厚植区域发展的“绿色优势”。

要在民生改善上唱好“幸福歌”。实施“安心、暖心、舒心”三大工程，强化普惠性、基础性、兜底性民生建设，全面提质15分钟“阅读圈”“健身圈”“就医圈”“养老圈”等，让民生答卷更有“温度”。

要让活力更加充盈。深化干部人事制度、产业集聚区、“放管服效”等改革，切实为发展助力赋能。要让效能更加给力。坚持“13710”“找书记到工地，找区长到现场”等工作法，对上级政策争分夺秒快对接，对重大部署披星戴月快推进，确保布局快人一拍、落子先人一步、发展胜人一筹。要让发展更加出彩。坚持“试点、示范、先行”不动摇，立足“率先、排头、标杆”不懈怠，全力稳在“一方阵”、领跑“洛阳城”。（记者 孙小蕊 王艳杰）