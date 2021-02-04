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洛阳推出公交餐车，您支持吗？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.10 22:59
公交餐车

　　近日，高新区8路首末站场区西门的一辆公交餐车引起关注。餐车对外销售煎饼、粥类等食品，辖区市场监管、城管部门检查发现，该公交餐车未办理营业执照及行政许可，且属于占道经营。

　　现场：一辆公交车改装成餐车，可同时容纳10人用餐

　　12月9日，记者在高新区武汉南路与蓬莱路交叉口看到，一辆8路公交车改装的餐车停在8路首末站场区西门，车身喷有“公交优选餐吧”字样。

　　在餐车门口，摆放着一块显示板，上面写有“早餐小米粥1.5元，豆浆1元，大米粥1元，葱油饼1.5元，煎饼2元”字样。

　　记者看到，一名工作人员正在使用电扒炉烤制煎饼，另有几名工作人员正在整理白菜、包菜、辣椒、芹菜、番茄等蔬菜。

　　“这是我们刚刚推出的公交餐车，停在固定位置，作为职工食堂向职工开放，同时也向乘客和市民开放。考虑到职工上班忙，没时间买菜，我们还提供蔬菜团购服务，餐车作为提货点。”市公交集团一分公司副经理李慧茹说。

　　李慧茹介绍，这辆餐车是由一辆停用的8路公交车改装而成，车上能同时容纳10人用餐。

　　记者了解到，武汉南路与蓬莱路交叉口附近的103路和8路首末站场区均没有职工食堂，职工用餐成了问题。经过市公交集团同意推出公交餐车，由一分公司后勤部门工作人员担任厨师，均持有健康证。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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