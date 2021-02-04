洛阳发现相关密接人员，洛阳疾控紧急提醒！

近日，长三角疫情反复再起，洛阳疾控部门在工作中也陆续发现相关密接人员。随着年末临近，人员流动将愈加频繁，10日，洛阳市疾控中心紧急发布重要提醒。

近日，长三角疫情反复再起，洛阳疾控部门在工作中也陆续发现相关密接人员。随着年末临近，人员流动将愈加频繁，10日，洛阳市疾控中心紧急发布重要提醒。

洛报融媒记者从市疾控中心获悉，12月6日，我市一县区接到协查函，一名来洛出差的江苏籍人员，于11月24日与新冠肺炎核酸阳性人员共同乘坐FM9411航班自上海到达四川绵阳，被判定为密切接触者。12月4日，该人员从上海乘坐MU5361次航班抵洛，后由专车接送赴目的地。目前，该密接人员及相关次密接人员已接受隔离管控。

“进入12月，我市陆续在来(返)洛人员中发现多名密接人员，受此关联影响，累计有数百名群众接受隔离管控。临近年末，人员流动将愈加频繁，各种会议活动和亲友聚餐活动越来越多，疫情防控形势极为严峻！”市疾控中心传染病预防控制专家朱鑫说，在新冠肺炎疫情防控之际，近期气温骤降，我市诺如病毒引发的胃肠疾病以及流感的发病率也直线上升，而这些都和人群聚集有关。

据市疾控中心统计，11月28日至12月4日的一周时间内，我市医疗机构日均报告流感约50例，而12月4日至12月10日，日均报告的流感病例已超过200例，发病数量快速攀升。

“减少流动、减少非必要聚集、出门戴口罩和及时接种疫苗等，都是防范这些疫情的有效手段。而随着核酸检测费用进一步降低，市民在日常跨市出行前后增加核酸检测频次，做好个人健康监测，也是对个人和家庭负责。”朱鑫说，尤其是来(返)洛人员要提前做核酸检测，涉及中高风险地区的，必须做好主动报备工作。

受近期疫情防控形势影响，市疾控中心紧急发布重要提醒：

一、过去14天，有中高风险地区旅居史的来(返)洛人员，第一时间向当地社区(村)报告，在做好个人防护的情况下，就近前往当地医疗机构接受核酸检测，并配合做好相关疫情防控措施。如瞒报、迟报、谎报将依法追究相关责任。

二、市民要密切关注疫情动态，避免前往中高风险地区、已有本地阳性病例报告的地区和边境城市。跨市出行前后须主动做核酸检测，健康监测期间，如出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等新冠疑似症状，要主动向社区(村)报告。

三、非必需不要从境外高风险地区邮购商品，请谨慎邮购国内有本土疫情病例所在城市的商品。如果收到涉疫地区货品或快递，应立即暂时封存，并向疾控部门报备处理。我市相关物流企业应对从事冷链员工闭环管理，定期核酸检测。

四、时刻保持良好的个人防护意识，及时完成疫苗全程接种，养成科学规范佩戴口罩、勤洗手、常通风、保持安全社交距离的卫生习惯；不扎堆、不聚会，倡导健康生活方式。每个人是自己健康的第一责任人，尤其出行前后做核酸检测，积极配合各地健康排查、健康码查验等疫情防控措施。（记者 王博东 见习记者 谢娜娜 通讯员 梁秀梅）