洛阳加快农民田间学校建设 带动群众增产增收

10日，位于新安县磁涧镇的河南省天兴农业科技开发有限公司生态园内，技术工人高长发正在葡萄田里剪枝。高长发是嵩县人，今年他在天兴农业公司农民田间学校接受培训后，成为公司一名葡萄种植管理员，实现稳定就业。

10日，位于新安县磁涧镇的河南省天兴农业科技开发有限公司生态园内，技术工人高长发正在葡萄田里剪枝。高长发是嵩县人，今年他在天兴农业公司农民田间学校接受培训后，成为公司一名葡萄种植管理员，实现稳定就业。

农民田间学校是以“农民”为中心，以“田间”为课堂，让农民在农业技术员的引导下直接在田间地头接受培训。

天兴农业公司作为全市重点农业龙头企业，与中国农科院郑州果树研究所开展合作，在樱桃苗木新品种的繁育和推广上积累了较强的生产经验。以此为支撑，企业打造了农民田间学校，开展专业培训，手把手向农户传授樱桃种植技术。

如今在全市，像天兴农业农民田间学校这样的例子还有不少。目前，洛阳市已建成农民田间学校115所，基本覆盖各县市主要农业产业和特色农业产业，其中全国示范农民田间学校2所，省级示范性农民田间学校3所，省高素质农民培训基地7家。

在田间学校授课过程中，学员对种植经营中遇到的问题现场提问，专家现场答疑，实现了科技理论知识和实践经验的紧密结合。此外，在农民田间学校还通过“公司+农户”的形式，向农民提供标准化种植和销售服务。

以天兴农业为例，2015年以来，天兴农业农民田间学校采取技术培训、技术观摩等形式，累计义务培训周边果农3500余人，并通过引进、推广优良品种等措施，引导周边村发展大粒樱桃2万余亩。

市农业农村局有关负责人说，农民田间学校是农民学习的样板田、产业发展的助推器。下一步洛阳将从突出产业优势、加快农民田间学校管理人员和师资队伍建设、打造课程体系、建立奖惩机制等方面入手，推动我市农民田间学校高水平建设与持续健康发展，促进洛阳的特色农业产业推广，助力乡村振兴。(记者 孟山 李鹏 文/图)