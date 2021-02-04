谁认识这位女士，她丢了6000多元！【视频】

10日中午，洛龙区疾控中心职工在古城路与长兴街路口时捡到装有6000余元现金的布袋。截至当天18时记者发稿时，失主仍未出现。

10日中午，洛龙区疾控中心职工在古城路与长兴街路口时捡到装有6000余元现金的布袋。截至当天18时记者发稿时，失主仍未出现。

记者从警方了解到，捡钱的是洛龙区疾控中心职工车国瑜和丁会仙。“中午，我和同事相约回家，沿古城路南侧人行道由东向西过长兴街路口，在马路中间看到这个袋子。”车国瑜说，当时以为是空袋子，就踢了一下，没想到里面装着大量百元现金。

随后，车国瑜和同事捡起袋子，站在路边等了近20分钟，见失主迟迟未出现，所以就把袋子就近送到开元路派出所。

“我们经过清点发现，袋中共有现金6000多元。”洛龙公安分局民警赵纲说，他们调阅周边监控视频看到，10日12时03分，一名白衣女子从事发路口经过，其间在使用手机时，未注意挂在手腕上的袋子脱落。直到20多分钟后，被热心的车国瑜和同事捡起。

“下午，我们已将相关监控视频发至事发路口周边小区群，但目前失主仍未出现。”赵纲说，希望看到新闻报道的失主及时招领相关财物。(记者 王博东 见习记者 谢娜娜 文/图 通讯员 方楚 丁巧仙/视频)