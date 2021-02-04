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学生捡到老人“救命钱” 交给警察送还失主
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.10 19:16

　　“谢谢你们，为我找回买药的救命钱！”9日下午，两位老人将一面“人民警察为人民 失而复得暖人心”的锦旗送到洛阳市公安局涧西分局重庆路派出所，感谢民警的热心帮助。

　　这一幕源于几天前的一件暖心事儿。

　　4日13时许，重庆路派出所接到辖区一社区工作人员报警，洛阳市第四十八中学学生于智豪、王宇轩、常芮铭，在涧西区01号街坊大门口防疫站前捡到2700元现金。他们3人在门口等待近一小时,仍没有人来认领。由于3人要抓紧吃饭上学，就将钱交给自己保管，请民警协助寻找失主。

　　接到警情后，民警第一时间赶赴现场，但由于监控损坏，无法查到失主信息。随后，民警与社区工作人员一起在1号街坊大门口张贴寻找失主的告示，希望失主看到后及时到重庆路派出所认领。

　　6日晚上，重庆路派出所接到群众报警，其家人在1号街坊大门口将现金弄丢了。接到电话后，民警张兢马上进行信息登记确认，反复核实了解到失主是一名老人，正是报警人的父亲。当天，老人出去买药时不慎将钱弄丢，不敢告诉家人。后来，老人又向儿子要钱时，儿子才发现老人把钱弄丢了。

　　7日，老人儿子来到重庆路派出所，将钱领走。(记者 申利超 通讯员 魏孝群 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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