洛阳市场监管领域13项业务可享“容缺受理”服务

10日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，为进一步深化“放管服”改革，方便企业和群众办事，该局发布市场监管部门政务服务容缺受理事项清单和“免申即享”惠企便民事项清单。

10日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，为进一步深化“放管服”改革，方便企业和群众办事，该局发布市场监管部门政务服务容缺受理事项清单和“免申即享”惠企便民事项清单。

其中，容缺受理事项清单包含13项业务办理事项，涵盖医疗器械生产、经营和变更，麻醉药品和第一类精神药品运输证明核发，药品经营许可证(零售)换发和变更许可事项等；“免申即享”惠企便民事项清单包含业务办理事项1项，为洛阳新开办企业免费刻制印章。

容缺受理

申请人在办理行政许可事项时，主要申请材料齐全且符合法定形式，次要申请材料有欠缺或存在瑕疵但不影响实质性审核的，经申请人作出相应书面承诺后，窗口可先行受理，进入正常审批程序；受理人员当场一次性告知需要补齐的材料、形式、时限和超期处理办法，待申请人补齐全部材料后，颁发相关批文、证照。

具体内容详见下表：

办理地点：

其中，第二类医疗器械经营备案、第二类医疗器械经营变更备案、麻醉药品和第一类精神药品运输证明核发3类事项在各县区市场监管局服务窗口办理。