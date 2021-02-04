“滑”起来！“快卡”解锁！洛阳网手机阅读新模式来了！

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洛阳网快卡阅读模式

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为进一步优化用户体验，洛阳网深度分析用户阅读习惯，全新推出快卡阅读新玩法，今日正式上线。

洛阳网快卡阅读模式致力于全媒体播报，倡导快捷、好玩、易分享的阅读理念。通过“快卡”新玩法，您可以第一时间从洛阳网获取最新新闻资讯，并通过这个平台的百姓呼声向有关部门提出你的建议和问题，第一时间获得官方答复。

打开“快卡”，“滑”是核心玩法——左右滑动换栏目，上下滑动看新闻。在“快卡”阅读页面，新闻文字、视频、图片皆以卡片形式呈现。

洛阳网“快卡”阅读共有10个栏目，包括洛阳新闻、百姓呼声、健康、教育、房产等。通过单手滑动交互，您可以更加快速地找到感兴趣的频道，点击卡片右下角“查看详情”即可阅读完整新闻。

若您遇到好新闻，可以点击“小红手”为它点赞，还可点击卡片左下方分享按钮，把快卡阅读模式分享给你的朋友；也可以针对某篇新闻点击右下方的二维码按钮生成海报，把这个海报分享给你的朋友。