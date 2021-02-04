小区有了休闲凳 居民生活更惬意【视频】

“不用带板凳了，楼下的长条凳已经装好啦！”10日，家住涧西区武昌路祥云小区的居民吴川林向正拿着板凳下楼的邻居说。

“不用带板凳了，楼下的长条凳已经装好啦！”10日，家住涧西区武昌路祥云小区的居民吴川林向正拿着板凳下楼的邻居说。

当天，记者在祥云小区看到，负责该小区的日常管理的宏瑞物业公司安装师傅一大早就来到指定地点，把提前准备好的长条凳进行组装并加固。经过近两个小时的努力，祥云小区门口的长椅安装牢固并打扫得干干净净，小区门口的环境焕然一新。

安装好以后，很快得到了居民的称赞。“真是不错啊，长条凳给我们提供了娱乐休憩的场所，我们一出家门口就有地方休息聊天。”居民卞云龙高兴地说。

涧西区武汉路社区党工委书记张静介绍，祥云小区是一个老小区，居民多为老人，习惯邻里之间坐在一起拉拉家常，增进邻里感情。但小区前期改造规划居民休闲娱乐设施较少，能供居民们休闲歇息的椅子更少，居民每次都要自带凳子，或在小区门口，或在单元门前，或在路边，不仅影响交通，过往车辆也给休闲的居民带来安全隐患。

“群众利益无小事，这次是发挥‘红色物业’积极作用，探索小区提质改造的有益尝试。”武汉路社区宏瑞物业负责人说，为缓解这一问题，物业公司联合社区工作人员，入户走访征求居民想法，多次实地勘察确定安装休闲椅的位置。通过多方面协调，结合居民需求，社区因地制宜，在辖区安装了3组6米的长条凳，不仅方便了居民，还与周围的花草树木相映成趣，形成了一道美丽的风景线。

不仅如此，在这次走访中，社区工作人员还积极了解居民的意见。“规范小区停车位、无障碍改造……将成为我们下一步关注的问题。”张静说，下一步社区将始终坚持发挥城市基层党建的“轴心”力量，打造“红色物业”，让基层党组织“说得上话”“帮得了忙”，全方位释放党建“红利”，提升物业服务管理水平，真正解决居民的“关键小事”，提升辖区居民有安全感、获得感和幸福感。(记者 贾臻 见习记者 梁笑宇 通讯员 王春艳 文/图/视频)