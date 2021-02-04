师江飞：黄土地上“种”青春【视频】

我的父母都是脸朝黄土背朝天的农民，靠着种地供我一路读到大学。在我心里始终都有一种土地情结在，所以大学时选择了我农业专业，毕业至今也一直都在“黄土地”上打拼。

青年小档案

姓名：师江飞

年龄：29岁

老家：洛阳市洛宁县

工作岗位：洛阳江岳农业科技有限公司负责人

青年心声

我的父母都是脸朝黄土背朝天的农民，靠着种地供我一路读到大学。在我心里始终都有一种土地情结在，所以大学时选择了我农业专业，毕业至今也一直都在“黄土地”上打拼。

选择回到家乡创业，除追寻更多归属感外，我更看重洛阳浓厚的创业氛围和富有品质的城市格调。我想，如果我能运用所学，在家乡的土地上，让农民的庄稼更壮、效率更高、口袋更鼓，同时实现自我价值，那一定就是我最骄傲的事。

“用户只需要联系到我们，需要他做的就只有一件事儿——提要求。”10日上午，刚刚结束一场电话会议的师江飞，一边拿出笔记本飞快地记下刚才用户提出的产品需求，一边这样说，“可以这样理解，我们现在搭建的是一个农业大数据平台，为客户解决个性化的需求问题，服务黄土地。”

自称“农民的儿子”的师江飞1992年出生在洛宁一个普通的乡村之家，在他的童年记忆里，黄土地是如何都避不开的场景，也是靠着家人在黄土地上撒下的滴滴汗水，自己才能得以一路完成学业。“我的心里始终都有一种黄土地情结。”师江飞说。

正因为如此，师江飞在河南科技学院读大学时，毫不犹豫地选择了农业相关专业，也坚定了自己毕业后要投身“黄土地建设”的决心。

2016年，大学毕业的师江飞在江西一家农企工作了一年，也是在这段时间里，他开始渐渐意识到建立农业电商平台的重要性。因为看到了这个商机，师江飞决定创业。

在哪里创业呢？师江飞的脑海里，一场头脑风暴席卷而来。“选择回洛阳，有感性的成分，但更多是理性分析的结果。”师江飞说，洛阳的城市格调较好、知名度都较高，创业的氛围及福利政策更好，“我也看好洛阳的农业市场潜力。”

2018年6月，师江飞和几名合伙人一起成立了洛阳江岳农业科技有限公司，以搭建农业大数据平台的形式，探索出一条独特的农业模式生态链模式，服务涵盖农业机械设备研发、农业大数据分析、农业计算机软件开发等。

经过3年多的锤炼，目前，师江飞带领团队已将公司业务推向了正轨。“我们的客户有洛阳本地的，也有省外其他城市的。”师江飞说，在创业的这几年里，他不仅享受到了河南省大众创业扶持、洛阳“玉洛汇”计划等多项福利政策，还在863创智广场的平台上，获得了开业补贴、运营补贴等多项成本减免，“对我们处于创业初期的小企业来说，这些帮助太重要了。”（记者 王若馨 文/图/视频 通讯员 姚嘉慧）

记者手记

梦想若想照进现实，除了踏实肯干的勤奋、精准独到的眼光和技能傍身的特长外，还需要多方外力的保驾护航。当下，洛阳正在加快建设青年友好型城市，推出了多项针对青年人来此创业、就业的福利政策，踏在互联网时代的风口，营造了对创业青年极其友好的城市好氛围，形成了适于创业青年大展拳脚的城市好气候。

奋力春种，才可期待秋收。春天，城市搭建平台吸引、成就青年；秋天，这所有的付出才会迎来时光最公平的回礼，这是“土地”的准则，也是城市的选择。(若馨)