姑娘临近考试身份证丢失 民警视频连线为其补办临时证件

10日，市民郭先生代妹妹领到临时身份证，向洛龙公安分局户籍民警道谢。他的妹妹即将参加专升本考试，身份证却不慎丢失，户籍民警开辟绿色通道为其补办证件。
10日，市民郭先生代妹妹领到临时身份证，向洛龙公安分局户籍民警道谢。他的妹妹即将参加专升本考试，身份证却不慎丢失，户籍民警开辟绿色通道为其补办证件。
10日，市民郭先生代妹妹领到临时身份证，向洛龙公安分局户籍民警道谢。他的妹妹即将参加专升本考试，身份证却不慎丢失，户籍民警开辟绿色通道为其补办证件。
“一会儿我就把临时身份证给妹妹寄过去。”在洛龙公安分局户政大厅，郭先生说，他的妹妹在郑州上大学，下周二即将参加专升本考试。7日，妹妹在学校办理银行卡时不慎将身份证丢失。为不耽误考试，9日，妹妹到当地一派出所户籍室补办临时身份证，被告知证件下来需要3个工作日，算下来拿到临时身份证恰好是考试当天。
郭先生得知妹妹的情况后，向户籍所在地，即洛龙公安分局开元路派出所户籍室民警霍慧芳求助。霍慧芳安抚郭先生不要着急，经向领导请示，决定为其妹妹开辟绿色通道。
10日上午，霍慧芳通过微信视频的方式向郭先生的妹妹核实信息，随后将其姓名、身份证号等录入系统，经洛龙公安分局户政部门领导审核无误后，不到半小时临时身份证办出。（记者 魏巍 通讯员 方楚 文/图）
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