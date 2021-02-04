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“交房即发证”！洛阳已有6000余户购房者得实惠
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.10 18:40

　　近日，在洛阳建业贰号城邦二期工程交房现场，业主们不仅拿到了新房的钥匙，还同时领到了不动产权证书，实现了交房和领证零时差、零等待的无缝衔接。据悉，当天共交房837套，办理不动产权证550本，真正实现“交房即发证”。

　　为进一步优化我市营商环境，洛阳市自然资源和规划局牵头负责“交房即发证”改革，探索解决项目开发公司久拖不办等问题，便于购房者及时办理落户、子女上学等与房产有关的事项。新建商品房等项目组织交房时，在信息共享、部门联动、网上办理等举措的基础上，开发企业主动作为、购房人积极配合、登记机构提前介入服务、税务部门配合支持。业主领取钥匙时，无论是按揭购房，还是全款付清，仅需结清税款、备齐资料，即可同步申请办理不动产登记，当场领取不动产权证。需要提醒的是，业主享受“交房即交证”服务，需要在交房前缴纳维修基金及相关税费。

　　洛阳市住房和城乡建设局通过优化流程、共享数据、基础工作前置等一系列措施，持续优化监督验收程序，在工程竣工阶段，主动服务、提前介入、上门指导，为企业讲解开展联合验收的相关事项，列出验收所需材料清单，对各类证书、证件等信息平台、官方网站能查询到的信息资料均免于提交，精简监督验收资料，减轻企业负担。竣工验收通过后，将法定的7个工作日出具《工程质量监督报告》压缩至1个工作日内，进一步缩短竣工验收备案证书办理时限，为“交房即发证”提供保障支持。

　　目前，洛阳已有绿都洛阳府、汉德九洲城、建业龙城东望等12个项目的6000余户业主通过“交房即发证”成功领取不动产权证书。下一步，我市将进一步强化部门协作，继续扩大“交房即发证”的覆盖面，加强保障和监督，让更多群众从此项政策中获益，实现“数据多跑腿，群众少跑路甚至不跑路”。(记者 李岚 文/图 通讯员 郭静阁 姚献武)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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