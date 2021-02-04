宇航梦？安排！洛阳老乡、航天员陈冬寄语鼓励栾川“冰雪小将”

“家乡的同学们，你们好，我是航天员陈冬，很高兴与大家对话。”10日，随着洛阳老乡、中国人民解放军航天员大队航天员陈冬的声音，来自栾川县特殊教育学校的孩子们，他们不仅实现了冰雪梦，航天梦航天员叔叔也要帮他们实现了！

“家乡的同学们，你们好，我是航天员陈冬，很高兴与大家对话。”10日，随着洛阳老乡、中国人民解放军航天员大队航天员陈冬的声音，来自栾川县特殊教育学校的孩子们，他们不仅实现了冰雪梦，航天梦航天员叔叔也要帮他们实现了！

12月1日，在栾川县特殊教育学校，洛阳日报报业集团联合阿里巴巴天天正能量及市创建办、市文明办、市慈善总会联合举办的2021“针心针意”大型暖冬公益行动首场捐赠活动上，一名患有唐氏综合征的17岁女孩刘媛媛(化名)，穿上爱心市民送给她的“宇航服”，这是一位爱心市民对孩子梦想的呵护，也是学校107个孩子心愿的缩影。

然而，起初写下“我想当宇航员、上月球”的刘媛媛和她的同学们没有想到的是，洛阳老乡、中国人民解放军航天员大队航天员陈冬得知了孩子的梦想后，为他们送上了一份特别的礼物。

在这条长度一分多钟的视频中，陈冬告诉孩子们，他从新闻报道中得知了大家的故事，“你们非常了不起，用努力、拼搏、坚持去实现自己的冰雪梦，让我很感动，我要给你们点赞。”陈冬说，“听说大家还有一个航天梦，我很开心，我也非常愿意与你们分享太空趣事。我们的眼就是你们的眼，我们的手就是你们的手，我带你们去欣赏宇宙的美丽，探索宇宙的奥秘，帮你们实现梦想。”