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84岁老人给社区书记手写感谢信 背后故事暖人心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.10 14:38

　　“辉辉与本人及家人无亲无故，连续数日奔忙，就是自己的子女也难以做到……”今天，涧西区郑州路办事处洛耐社区党委书记张剑辉收到一封饱含深情的感谢信，背后故事令人感动。

　　写信者是辖区居民罗玉龙，今年84岁，其与老伴儿是原洛阳耐火材料厂退休职工。5年前，他的左腿做过手术，行动不便，老伴儿也是疾病缠身。今年5月，老伴儿突发脑梗，至今仍在医院卧床不起，每天通过鼻管进食。前几天，老两口需要完成退休职工养老认证，他使用手机给自己完成了认证，而老伴儿几乎丧失意识，无法完成认证，子女也不在身边，这让老人犯了难。去年，老两口的养老认证是张书记帮忙完成的，他再次向张书记发起求助。

　　11月28日上午，张剑辉放弃休息赶往医院，了解完情况后，使用手机登录认证平台，输入老太太的姓名、身份证号等信息，接着在“人脸认证”环节出了问题，尝试五六次没有成功。原来，老太太一直沉睡，设备识别不出其面部表情。错过认证，将影响老人的养老金发放，这可咋办？她安抚老人不要急，承诺认证的事情一定办妥。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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