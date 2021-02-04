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时间提前！2022年度考研准考证今日开始打印
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.10 09:50

　　洛阳考生注意！据教育部网站昨日发布的消息，为方便考生尽早了解报考点考试、防疫相关信息和要求，提前做好相关准备，“研招网”将原定于12月18日开通的考生下载打印《准考证》服务提前至12月10日。今日开始，参加2022年度考研笔试的考生可以打印准考证。原文如下：

　　2022年全国硕士研究生招生考试将于2021年12月25日至27日举行。当前，各省(区、市)教育考试管理部门正按照疫情防控常态化条件下国家教育考试组考防疫要求，有序开展研考各项准备工作。教育部提醒广大研考考生做好考前疫情防护，减少不必要的聚集和跨地区流动，避免影响个人正常考试。考生如因疫情防控滞留在中高风险地区，请第一时间主动与当前所在地和报考点所在地省级教育招生考试机构联系报告，以便教育考试部门及时做出妥善安排。

　　为方便考生尽早了解报考点考试、防疫相关信息和要求，提前做好相关准备，“研招网”将原定于12月18日开通的考生下载打印《准考证》服务提前至12月10日，下载打印方式不变(考生凭用户名和密码登录“研招网”下载)。请考生下载《准考证》前认真阅读报考点所在地省(区、市)考生防疫有关要求，并认真关注《准考证》上“省级招生考试机构说明”“报考点说明”“招生单位说明”等相关信息。（来源：教育部官网）⑥
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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