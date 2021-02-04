时间提前！2022年度考研准考证今日开始打印

洛阳考生注意！据教育部网站昨日发布的消息，为方便考生尽早了解报考点考试、防疫相关信息和要求，提前做好相关准备，“研招网”将原定于12月18日开通的考生下载打印《准考证》服务提前至12月10日。

洛阳考生注意！据教育部网站昨日发布的消息，为方便考生尽早了解报考点考试、防疫相关信息和要求，提前做好相关准备，“研招网”将原定于12月18日开通的考生下载打印《准考证》服务提前至12月10日。今日开始，参加2022年度考研笔试的考生可以打印准考证。原文如下：