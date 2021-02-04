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洛阳市义务教育质量提升现场会在宜阳县召开 多个县区分享经验
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.10 09:13

　　昨日，全市义务教育质量提升现场会在宜阳县召开。明年，我市将从哪些方面提升义务教育质量？如何让课后服务、名校资源，惠及更多有需要的学生、家长？市教育局及部分县区、学校相关负责人分享了经验。

　　教学管理

　　如何缩小学校间的差异，满足家长们日益增长的对优质教育资源的需求？开展义务教育标准化管理是重要途径。

　　从去年至今，我省先后开展了两批义务教育标准化管理学校创建活动，我市7所学校被评为河南省首批义务教育标准化管理示范校，19所学校被评为省首批特色校。根据全省工作安排，我市计划在3年至5年打造一批率先实现义务教育优质均衡发展的县区。

　　为实现教育均衡，今年，洛龙区共投资2.8亿元，建设永泰街中学、锦台小学、太康东路小学等5所中小学，为该区适龄儿童、青少年新增9000个学位，目前已全部建成投用；投资4700万元对全区23个学校操场进行提升，保证“塑胶操场”全覆盖；投资1000余万元新建洛龙区培智学校，建成5个特教融合教室，目前，洛龙区残疾儿童入学率已从2018年的50%上升至95%。

　　在农村学校办学条件改善上，洛龙区今年先后完成3所农村寄宿制学校的改扩建、3个农村教学点的改造提升，新建农村学校综合楼8栋，新增学位5000个，寄宿床位1000个。所有农村学校仪器装备均已达到省定标准，乡村学生也能在良好的教学环境中学习。

　　名校引领

　　今年，我市在推进义务教育集团化发展方面持续发力，通过“名校+薄弱校”“名校+乡村校”“名校+新建校”等形式扩大优质教育资源供给。

　　在集团化办学上，市实验小学走在全市前列。在学校管理上，由原来的六大行政部门创新为现在的“6部门30个中心”，提高了学校管理效率和水平。

　　在名校引领上，洛龙区积极进行多元办学尝试，通过办好本土名校、“名校+薄弱校”、集团化办学、名校办分校、联合办学、引入名校长办校等多种形式，不断扩大优质教育资源覆盖面。自2013年起，该区先后引进北京第二实验小学、南京行知小学、清华附小等知名品牌，在洛龙区开办分校。目前，洛龙区一实小、洛龙区二实小、洛龙区三实小、广利街小学、龙城双语初中、古城中学等一大批本土名校，已经受到家长们的广泛认可。

　　今年，洛龙区教体局将合作办学纳入重点工作，先后与洛阳师范学院、河南省实验中学进行合作办学洽谈；与洛阳师范学院联合办学，成立洛阳师范学院附属小学、附属幼儿园；与河南省实验中学联合办学，由河南省实验中学选派优秀管理团队进行管理，促进学校长足发展。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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