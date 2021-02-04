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未开阀用热却被扣费？相关热企：采暖季结束未用热会返还
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.10 09:13

　　日前，有市民咨询前期预交采暖费，因故今冬不开阀用热，但相关系统显示被扣除近500元基础费用，这是为什么？昨日，记者走访3家热经营企业，带您了解相关企业对基本热费的扣除方式。

　　近日，家住涧西区的欧阳先生向本报反映，采暖季开始前，他预交了今冬采暖费，因自身原因，今冬一直未开阀用热，并且准备整个采暖季不再开阀。“前两天，我在‘洛热供暖管家’App中查询，计量费用显示为0，但基础费用一项扣除了480余元。”他对此疑惑，明明没有开阀用热，为啥还要扣费？

　　洛阳热力有限公司相关部门负责人说，《洛阳市集中供热条例》规定，我市供热价格实行政府定价，城市区供热起止时间为11月15日0时至次年3月15日24时，共121天。热费计算标准分两类：一是按面积收费(0.18元/日平方米×121天)；二是分户计量，用户热费由基本热费和计量热费组成，先按住房面积预交热费，实际费用待供暖结束后根据用热量核算，即基本热费(0.054元/日平方米×121天)+计量热费(0.142元/千瓦时)。

　　“通常，只要产生热量就会扣除基本热费，欧阳先生在App中看到扣除的基础费用就是基本热费。系统针对已交费用户，会默认预扣除这笔费用，待采暖季结束结算费用时，如果热用户并未开阀产生流量，那么这笔费用会返还热用户的账户内。”该负责人说。

　　该负责人也提醒，如果市民已交费但用热计划有变，最好在11月15日之前向他们进行报停，相关工作人员将关停其入户阀门，避免上个采暖季结束未关户内阀产生流量费用。

　　对于采暖季开始后，市民虽已交费但未开阀，热企是否预收取基本热费，记者又咨询了洛阳高新热力有限公司及洛阳北控水务集团新区热力分公司(简称新区热力)。

　　“如果交费后又不用热，可以报停做停栓处理，只要没有开入户阀门产生流量，就不会产生相关费用。”新区热力相关负责人说。

　　“如果分户计量用户整个采暖季的用热量不超过200千瓦时，将不收取基本热费。”洛阳高新热力有限公司相关负责人说。(记者 王博东 见习记者 谢娜娜)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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