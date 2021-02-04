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小区自建供热设施验收通过率为0 “硬伤”在哪儿？

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.10 09:13

　　近日，本网刊发了题为《@洛阳人 供热直供直管和直供不直管，您知道有哪些区别吗？》（详情《@洛阳人 供热直供直管和直供不直管，您知道有哪些区别吗？》）的报道。随后，多个物业公司转供小区的业主也反映相似境遇，热企以验收不合格为由不接管。为何这些小区的自建供热设施验收不合格，中间存在哪些问题？记者采访市供热办及有关专家。

　　记者从市供热办了解到，目前我市城区中，物业公司转供及热企直供不直管小区还有200多个。“这些小区的供热设施验收通过率为0，且最相似的特征，都是找了社会上的建设单位来自建供热设施，相关建设不符合标准。”市供热办相关负责人说。

　　有市民可能会问，必须由热经营企业来承揽相关供热设施建设才会合格？对此，市供热办相关负责人说，并非如此。《洛阳市集中供热条例》规定，供热工程的勘察、设计、施工、监理，应当由具有相应资质的单位承担，并执行国家和省有关技术标准和规范。

　　“条例提到的建设单位，并未指定热经营企业建设，也可以是社会上的其他建设单位，我市允许正常有序竞争，但要求建设单位必须有资质且符合建设规范，建设过程中向所属热经营企业和供热部门对接报备。”该负责人说，我市在供热建设单位入场环节公开透明，后期的验收环节同样如此，“除了热经营企业参与验收，市供热办还抽调专家组织验收，有一套严格的流程。”

　　那么，小区自建供热设施未通过验收的“硬伤”都有哪些？记者采访了市供热验收专家、洛阳暖源热力工程设计院院长曹现伟。“很多物业公司转供小区的供热设施，外观和直管小区的差不多，但其实里面有别。”曹现伟说，小区供热设施的每个建设环节都有硬性标准，对企业供热和用户采暖都有着直接影响。采访中，他列举了参与验收时看到的主要“硬伤”环节。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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