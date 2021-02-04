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洛阳体彩实体店可借用充电宝，前两个小时免费！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.10 08:49

　　昨日上午，为公益充电、为青春添彩——洛阳市“彩联益电”公益共享充电宝项目启动仪式举行。

　　“彩联益电”公益共享充电宝项目是河南省体育彩票管理中心洛阳分中心与中国联通洛阳分公司联合河南省慈善总会洛阳慈善社工基金，借助全市范围内中国体育彩票实体店的网络布局优势开展的公益项目。

借用充电宝

　　目前，“彩联益电”公益共享充电宝已在市区400家中国体育彩票实体店投用，市民可在其中任意一家体彩实体店借用、归还“彩联益电”公益共享充电宝。市民在借用时凭微信或支付宝信用分可免押金，前两个小时免费使用，超出后每小时收费1元，单日封顶5元，所收资金将全部捐给河南省慈善总会洛阳慈善社工基金，为公益和慈善事业出力。接下来，“彩联益电”公益共享充电宝项目将逐步覆盖全市，让更多的市民享受到公益共享充电宝带来的便利。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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