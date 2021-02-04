市图书馆洛阳历史文化系列讲座聚焦“宅兹中国”

近日，市图书馆洛阳历史文化系列讲座继续开讲，中国社会科学院考古研究所副研究员陈国梁带来“宅兹中国——聚落考古视角下的洛邑(成周)”主题讲座。

陈国梁授课

近日，市图书馆洛阳历史文化系列讲座继续开讲，中国社会科学院考古研究所副研究员陈国梁带来“宅兹中国——聚落考古视角下的洛邑(成周)”主题讲座。

“宅兹中国”出自西周国宝级青铜器何尊上的铭文，铭文记述了周成王继承周武王遗志，营建成周(今洛阳)之事。而铭文中的“宅兹中国”是“中国”一词迄今发现的最早来源。

“聚落考古是指以聚落遗址为单位进行田野考古操作和研究的一种思想方法。”陈国梁说，成周和洛邑的关系问题一直是历史研究中尚未解决的重大问题。

陈国梁从聚落考古的视角，对涧河片区、洛北片区、夹河片区、伊南片区、伊洛河片区的100多处西周时期遗址进行分析认为，从考古发现的规格、规模和密集程度来看，瀍河两岸和偃师韩旗城址周围是西周时期遗存相对密集的两个区域。瀍河两岸为西周早期的洛邑所在，与金文中提及的“成周”为一地，属于“邑聚式”都城；韩旗城址与东周和汉代文献所指的“成周”位置相符，属于“城邑式”都城；西周晚期至东周，区域内聚落数量增加，为平王东迁，实现“宅兹中国”打下基础。

陈国梁表示，西周时期的文化是华夏文明传承环节中的重要一环，是“中国”的真正开始。西周时期遗存级别高、内涵丰富的中心聚落与不同层级的其他聚落是西周时期文化遗产的重要组成部分，是彰显中华文明从多元走向一体的实证材料。此外，以洛邑(成周)为代表的西周遗存，与陕西丰镐、周原的西周遗存有较强的互补性，共同体现了都邑文明的发展高度。

随后，他详细分析了洛阳西周遗址保存和利用的现状，认为做好该遗址的价值阐释，是保护和利用好历史文化遗产的基础。他建议，以整体保护与重点保护相结合，控制好瀍河两岸的环境与风貌，抢抓黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略、华夏文明传承创新区建设等政策机遇，高标准编制区域专项规划和遗址公园规划，让更多历史文化遗产“活”起来。

两个小时的精彩讲座结束后，陈国梁与现场听众针对洛阳盆地西周遗存进行了有益的探讨，解答听众疑惑，令现场听众受益匪浅。（记者 李冰 通讯员 张炜 梁佳明 文/图）