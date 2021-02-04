洛阳开展冬季绿化“百日会战”行动 通过绿化“微改造”提升城市“颜值”

您发现了吗？近期，市区的不少街头绿地焕然一新，不少道路的绿化带、坛头比之前更加舒朗通透，新增的绿化景观清新精致，美得让人忍不住拿出手机拍照。

“微改造”后的坛头

您发现了吗？近期，市区的不少街头绿地焕然一新，不少道路的绿化带、坛头比之前更加舒朗通透，新增的绿化景观清新精致，美得让人忍不住拿出手机拍照。这些变化，是我市冬季绿化“百日会战”行动的阶段性成果。快随记者来看看都有哪些变化吧！

绿地“微改造”要求高，种花需要打格子

昨日下午，在关林路与厚载门街交叉口，中央绿化带内的土地翻整一新，绿化工人们正在拉线打格子，一株株鸢尾按点位栽下，行距统一，十分规整。

种花竟然需要打格子？对，您别意外，按照我市冬季绿化“百日会战”行动要求，城市公共绿地补栽地被时，必须精益求精。

“你看，这片绿地刚被‘微改造’过，修剪后的红叶李疏密得当，通透美观。”现场的绿化工人介绍，改造前，此处的中央绿化带虽郁郁葱葱，但红叶李栽植过密、枝条过多，不仅显得拥挤，还遮挡了阳光，影响树下的鸢尾生长，他们对中央绿化带进行“微改造”，修枝剪条、翻整土地、补栽地被，景观效果提升明显。

记者从市城市管理局获悉，趁冬季植物进入休眠期的有利时机，该局正在开展冬季绿化精细化管理“百日会战”行动，计划用一百天对街头绿地进行“微改造”“提颜值”，让市民享受到更多更优“绿色福利”。