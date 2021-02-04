推进优质均衡发展 提升义务教育质量水平

大力推进义务教育集团化发展，广泛开展义务教育标准化管理示范校特色校创建活动……昨日，在宜阳县实验小学召开的洛阳市义务教育质量提升现场会上，传出不少好消息。 大力推进义务教育集团化发展，广泛开展义务教育标准化管理示范校特色校创建活动……昨日，在宜阳县实验小学召开的洛阳市义务教育质量提升现场会上，传出不少好消息。 我市将用3年至5年的时间，创建一批率先实现义务教育优质均衡发展的县区，加快缩小县域内义务教育校际差距，推动义务教育从基本均衡向优质均衡迈进。同时，大力推进义务教育集团化发展，采取“名校+薄弱校”“名校+乡村校”“名校+新建校”等多种形式，扩大优质教育资源供给，推动教师流向均衡，实现集团内各校在队伍建设、教学教研、考核考评等方面一体化融合发展，力争用3年至5年的时间将成员校打造成新的优质学校。此外，我市将全面规范公有教育资源的使用，建立民办义务教育在校生占比检测和通报制度，实行一地一案、一校一策，落实民办义务教育公民同招，并按照“去增量，消存量”的原则，通过停审批、缩规模、减计划等办法，推动实现全市民办义务教育学校属地化管理，促进民办义务教育学校在校生占比压减至5%之内。我市还将广泛开展义务教育标准化管理示范校特色校创建活动，并扎实做好“双减”和课后服务工作，积极回应群众关切。 副市长贺敏参加会议。(记者 孟山)