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以解决突出问题为目标 确保大讨论活动取得扎实成效
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.10 08:29

　　昨日，我市召开“解放思想 创新发展”城市区片区推进会，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，贯彻落实省、市党代会精神及全市领导干部会议精神，推动各地持续深入开展解放思想大讨论，确保取得扎实成效。

　　市委常委、宣传部部长王飞参加会议并讲话。她指出，要切实提高认识，站位洛阳发展全局，深刻认识开展这次大讨论的重大意义，进一步明确工作重点，以思想观念大解放推动改革发展大突破。要坚持问题导向、需求导向、结果导向，以解决突出问题为目标，对照“五破五立”，结合作风建设，彻底整改思想观念、体制机制、能力素质、服务效能、工作作风等方面的突出问题，狠抓整改落实。要抓好结合转化，聚焦创新引领、产业发展、乡村振兴、城市建设等，以大讨论活动为工作抓手，推动创新发展落到实处，确保各项工作取得扎实成效。要把开展解放思想大讨论作为当前和今后一个时期的一项重要任务，市县两级机关领导发挥示范表率作用，加强宣传引导，在全社会形成解放思想、创新发展的氛围，做好统筹兼顾，把解放思想大讨论与深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、党史学习教育及完成全年目标结合起来，把解放思想大讨论成果转化为做好各项工作的实际成效。(记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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