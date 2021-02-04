部分驻洛省人大代表到驻马店集中视察

7日至9日，市人大常委会主任吴中阳带领部分驻洛省人大代表到驻马店开展集中视察。

7日至9日，市人大常委会主任吴中阳带领部分驻洛省人大代表到驻马店开展集中视察。

视察组先后走进王守义十三香调味品集团有限公司、河南金玉锋大健康生物产业园、鹏辉能源科技有限公司、驻马店中集华骏车辆有限公司、天方药业、杨靖宇将军纪念馆、天水湖工程、坝道工程学院综合实验基地(平舆)项目、河南蓝翎环科防水材料项目、河南泰普森休闲用品有限公司、挚园、蓝天芝麻小镇、中花粮油产业园、今麦郎(遂平)食品产业园、克明(遂平)食品产业园、河南平煤神马尼龙材料(遂平)有限公司尼龙产业园、河南创新思念食品有限公司和汝河、玉带河景观工程等处，实地察看了解产业发展、科技创新、生态治理、文旅融合、乡村振兴等情况，感受驻马店市经济社会发展带来的巨大变化。代表们纷纷表示，驻马店市委、市政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以新发展理念为引领，经济社会各项事业展现出蓬勃生机和活力，很多经验做法值得学习。

吴中阳指出，代表们要持续学习贯彻落实党的十九届六中全会精神和省、市党代会精神，锚定“两个确保”，准确把握新发展阶段的目标任务，坚定不移贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，推动省、市党代会决策部署落地落实。要进一步解放思想，创新发展，认真学习借鉴驻马店好理念、经验、做法，结合洛阳实际进行谋划转化，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌作出更大贡献。希望洛阳、驻马店两地持续深化务实合作，形成一批可复制可推广的制度型经验，推进优势互补，实现互利共赢。

市人大常委会副主任雷雪芹、王松涛参加相关活动。(记者 智慧 见习记者 吕百营)