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洛阳今日上午多云到阴天 下午到夜里转小雨 气温1℃到10℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2021.12.10 08:26

　　昨天，洛阳气温较高，仿佛回到了11月，这样的天气并非常态。今天，随着新一轮冷空气抵洛，雨雪齐至，降温也在赶来的路上。

　　据中央气象台预报，从昨天晚上开始，新一股冷空气从新疆北部出发，将吹袭我国大部分地区，西北地区东南部、华北西部、东北地区中北部等地都将出现雨雪天气。

　　昨天，河南省气象台也发布预报称，10日到12日，一股中等强度的冷空气将影响我省，大风、雨雪和降温组团登场。具体来说，10日夜里到11日，河南北中部、南部偏北风4级左右，西部阵风7级左右。12日白天，河南中西部、北部偏北风4级左右，中西部阵风7级左右。雨雪方面，10日白天到11日，全省大部分地区有小雨，西部部分地区有雨夹雪或中到大雪。

　　针对这次雨雪降温天气过程，中国天气网气象分析师介绍，这股冷空气影响范围广，且由于北方大部分地区前期升温明显，这次降温幅度将比较大。这次降温过后，我国大部分地区的气温都将由之前的明显偏高，降至正常或略偏低水平。此次冷空气到来前，我国多地天气暖如11月，降温过后，西北地区气温将短暂转为偏低，中东部地区大多能暂时回归正常。

　　洛阳也在这股冷空气的影响范围内，市气象台根据最新气象资料分析，受高空低槽和冷空气共同影响，预计今天上午我市多云到阴天，下午到夜里转小雨，高海拔山区有雨夹雪或中到大雪，气温1℃到10℃；明天小雨转多云，高海拔山区有小雪，西北风4级到5级，气温4℃到10℃。(记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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