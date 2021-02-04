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畜牧专家进乡村 养殖技术送到家
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.10 08:24

　　“你们可算来了，快来看看俺这双胞胎牛犊，咋就不吃东西嘞？”近日，听说村里来了“动物医生”，汝阳县刘店镇红里村的养殖户贾少利拉着专家一路小跑往家赶。

　　河南科技大学的李元晓博士一边为母牛和小牛“把脉诊疗”，一边给贾少利出主意：“老贾，你这小牛犊快到离乳期了，母乳不够吃，粗饲料又不对胃口，咱得用精饲料加上一些奶粉，小牛就能长结实了！”

　　前段时间，大范围寒潮造成洛阳各县区气温骤降，河南科技大学派出由动物科技学院10余名动物营养、动物生产和动物疫病防控专家组成的服务队深入乡村，解决低温造成的畜禽健康问题。

　　“饲料秸秆淋雨后霉变，容易引发牛肠道不适。”在多个肉牛养殖户家中，专家耐心查看饲料秸秆存储情况，向养殖户提供了价值近万元的动物微生态制剂，手把手教养殖户选择畜禽用脱霉剂、筛选肉牛品种及育肥期营养强化。

　　“天一冷，鸡光吃不下蛋，咋办？”看到养殖户急得直搓手，河南省动物福利与健康养殖国际联合实验室主任兼党支部书记、河南省特聘教授马彦博详细检查了鸡舍室内结构和蛋鸡采食情况，指导蛋鸡养殖户更新保温设备、调整饲料配比、加强室内消毒。

　　这两天，专家们建立的“助力乡村振兴服务微信群”特别热络，常有各县区养殖户深夜在线求诊。对此，专家们总是有求必应，线上线下24小时提供技术服务，解决村民在畜禽病症初期看诊不便的问题。

　　近期，专家组把解决养殖生产中的技术难题作为服务群众的主要抓手，深入推进“我为群众办实事”实践活动，先后奔赴伊川、宜阳、汝阳等地多个村庄提供志愿服务，受益群众2万余人次，为养殖户无偿赠送价值近5万元的饲料、兽药、消毒液等，为助力乡村振兴积极贡献科研力量。（记者 孟山 通讯员 沈兰 张才）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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